شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحر الشديد والتلوث يضاعفان خطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار موجات ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، أكد الأطباء على ضرورة مراقبة صحة القلب خاصةً إذا كنت تعيش في مناطق ذات مستويات تلوث عالية، وكشفت دراسة جديدة أن خطر الإصابة بنوبة قلبية قد يتضاعف عندما يتعرض الناس للحرارة الشديدة ومستويات عالية من تلوث الجسيمات، بحسب موقع "CNN".ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation ، أن البرد القارس أيضاً قد يعرض المرضى لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

نظرت الدراسة في أكثر من 202 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية بين عامي 2015 و 2020 في مقاطعة جيانجسو بالصين.

ووجدت أنه عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية، أو كان هناك مستوى عالٍ من تلوث الجسيمات، كان هناك خطر "مرتبط بشكل كبير" بأن الشخص قد يموت من نوبة قلبية.

عندما كانت هناك حرارة شديدة مصحوبة بمستويات تلوث عالية، واجه الناس خطر نوبة قلبية، وكبار السن والنساء هم الأكثر عرضة للخطر.

الجسيمات ، أو تلوث الجسيمات ، هو مزيج من القطرات الصلبة والسائلة التي تطفو في الهواء، وفقًا لوكالة حماية البيئة يمكن أن يأتي على شكل تراب أو غبار أو دخان.

يأتي التلوث الجسيمي من محطات تعمل بالفحم والغاز الطبيعي. السيارات والزراعة والطرق غير المعبدة ومواقع البناء وحرائق الغابات يمكن أن تخلقها أيضًا.

ركزت هذه الدراسة على الضرر الناجم عن أصغر الجسيمات: PM2.5. إنه صغير جدًا - 1/20 من عرض شعرة الإنسان - بحيث لا يستطيع الناس رؤيته ، ويمكنه تجاوز دفاعات الجسم المعتادة.

بدلًا من أن يتنفس الزفير، يمكن أن يعلق في الرئتين أو يذهب إلى مجرى الدم تسبب الجزيئات تهيجًا والتهابًا ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي ويمكن أن يتسبب التعرض الطويل الأمد في الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

في الأيام التي كان فيها التلوث أعلى من 37.5 ميكروجرامًا لكل متر مكعب واستمرت موجة الحر أربعة أيام ، كان خطر وفاة شخص ما بسبب نوبة قلبية أعلى بمرتين من المعتاد لكن لا يبدو أن فترات البرد وأيام التلوث المرتفعة لها نفس الزيادة.

نظرًا لوجود المزيد من درجات الحرارة المرتفعة والبرد المفاجئ بسبب أزمة المناخ ، يجادل الباحثون بأن الناس سيحتاجون إلى إيلاء اهتمام أكبر للطقس قبل الخروج واتخاذ الاحتياطات المناسبة إذا كانوا يريدون الاعتناء بصحة قلبهم.

استخدم منقي الهواء في المنزل لتقليل التعرض للتلوث. استخدم المراوح ومكيفات الهواء في الطقس الحار ، وإذا اضطررت للخروج ، فحاول الخروج مبكرًا في اليوم عندما تكون درجات الحرارة منخفضة ، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.