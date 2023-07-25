شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتغلبى على خوفك من تصوير الثدي بالأشعة السينية.. اعرفى طرق تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصوير الثدي بالأشعة السينية هو الأداة الوحيدة الأكثر أهمية التي نمتلكها لاكتشاف سرطان الثدي في مراحله الأولى والأكثر قابلية للعلاج، ومع ذلك هناك عدد من الأسباب التي تجعل النساء يتجنبن اجراء الفحص، ولكن بالنسبة للكثيرات يعود الأمر إلى الخوف من الألم والخوف من تلقي الأخبار السيئة.

وحسب ما ذكره موقع prevention هناك بعض الطرق للتغلب على الخوف والألم وهى:

قبل بضعة أشهر:

ما لم يحولك طبيبك إلى منشأة معينة لأسباب تشخيصية، اسألى الأصدقاء عن المركز (وحتى أي فني معين) وجدوه لطيفًا ومطمئنًا بشكل خاص. أو ضعى في اعتبارك البحث عن مركز يستخدم تقنيات جديدة بألواح منحنية، تسمى SmartCurve ، بحيث تشعرين بضغط أقل.

قبل شهر:

خذى بعض دروس اليوجا. تقول Monique Gary ، DO ، أخصائية أورام جراحة الثدي والمديرة الطبية في Grand View Health في سيلرسفيل ، بنسلفانيا إن إدخال ممارستك إلى غرفة التصوير الشعاعي للثدي يمكن أن يساعد حقًا وتقول: "تعلمنا ممارسات مثل اليوجا أن نتنفس من خلال بعض الأوضاع غير المريحة ، وإذا استطعت استرخاء بقية جسمك أثناء إجراء الفحص ، فستجعله أكثر راحة".

قبل أسبوع:

قللي من الكافيين ، الذي يمكن أن يجعل الثدي أكثر حساسية ، وحددى موعدًا للتدليك الخفيف في صباح يوم الفحص في إحدى الدراسات الحديثة ، أفادت النساء اللواتي تلقين تدليكًا لليد أو الكتف والرقبة من معالج مرخص قبل أو أثناء أو بعد تصوير الثدي بالأشعة السينية ، بانخفاض القلق.

قبل ساعة:

تناولى بعض الأدوية التى تخفف الالم أو استخدام هلام موضعي مسكن .