شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة علاج اضطراب النوم.. أبرزها تناول مكملات الميلاتونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث اضطراب النوم عند تأخر موعد نوم المريض ساعتين أو أكثر عن موعد نومه المعتاد، ما يجعله ينام متأخرًا وبالتالي يستيقظ متأخرًا، وقد يراجع الطبيب تاريخك العائلي والطبي، ويجري فحصًا بدنيًا لتشخيص حالتك، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

و تتضمن خطة العلاج ما يلي:

تحسين عادات النوم.

قد يشير الطبيب إلى هذه الخطوة باسم "النوم الصحي". يتضمن النوم الصحي الجيد الالتزام بموعد نوم منتظم، وتجنب المنبهات والأنشطة المحفزة قبل وقت النوم، والإقلاع عن التبغ والكحول، واستخدام غرفة النوم للنوم والعلاقة الحميمية فقط. ومن المفيد أيضًا ممارسة الرياضة في الصباح وتجنب التمارين متوسطة الشدة أو الشديدة قبل وقت النوم.

مكملات الميلاتونين.

قد يصف الأطباء أخذ مكملات الميلاتونين في الصباح الباكر للمساعدة على ضبط الساعة البيولوجية (النظم اليوماوي).

العلاج بالضوء.

يمكن للتعرض للضوء في الصباح أن يضبط ساعة النوم الداخلية (النظم اليوماوي).

العلاج الزمني.

في العلاج الزمني، يصف لك الأطباء برنامج نوم يتضمن تأخير وقت النوم بمقدار ساعة أو ساعتين ونصف كل ستة أيام وصولاً إلى الموعد المستهدف للنوم. وعليك المحافظة على مواعيد النوم المحددة.

وقد يطلب الطبيب إجراء عدة فحوص لتشخيص حالتك أو أي حالات أخرى ذات صلة بها، ويمكن أن يطلب منك الطبيب الاحتفاظ بمفكرة للنوم تسجل بها أوقات نومك واستيقاظك كل يوم للمساعدة في تحديد نمط نومك.

إذا شك طبيبك في وجود اضطراب نوم من نوع مختلف، فقد يطلب إجراء اختبار تخطيط النوم. وفي هذا الاختبار، ستبيت ليلة كاملة في أحد مراكز النوم. ويستخدم في اختبار تخطيط النوم جهاز لمراقبة نشاط الدماغ، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين، وحركات العين، والتنفس أثناء النوم.