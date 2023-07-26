شكرا لقرائتكم خبر عن الفستق يعطي توازنًا في المكملات الغذائية.. غنى بالمعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الفستق كثيرة، بما في ذلك قدرته على الحفاظ على صحة جيدة ، وتشجيع نمط حياة صحي ، وتقليل مخاطر المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية. بصرف النظر عن كونه مغذيًا للغاية ، فإن الفستق لذيذ أيضًا ويمكن تناوله بعدة طرق.

وفقا لموقع " webmd"، من بين المكسرات المختلفة، يعطي الفستق أيضًا توازنًا في المكملات الغذائية ، مثل الكربوهيدرات والبروتين والأحماض الأمينية والدهون والألياف الغذائية، وفقًا لمجموعة بيانات المكملات العامة لوزارة الزراعة الأمريكية ، فهي وفيرة أيضًا في المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والصوديوم.

الفستق أكثر كثافة من الناحية التغذوية مقارنة بالأصناف الأخرى، لذلك ، فإن هذه المكسرات ، نظرًا لقيمتها الغذائية ، تقدم وجبة خفيفة رائعة ، خاصة في الهند ، حيث يعتبر الفستق جزءًا لا يتجزأ من العديد من الأطباق الهندية.

لماذا الفستق هو أفضل وجبة خفيفة للتمرين؟

تلعب التغذية دورًا مهمًا، هناك بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص المشاركين في الأنشطة البدنية يستفيدون من حبات الفستق الحلبي هذه.

الفستق الحلبي أفضل وجبة خفيفة للتمرين

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق (لوتين وبيتا كاروتين وتوكوفيرول) على استعادة العضلات بعد التمارين أو الألعاب المكثفة من خلال محاربة الجذور الحرة. كوجبة خفيفة الانتعاش هذه المكسرات ممتازة.

نظرًا لأن الفستق يحتوي على نسبة عالية من النحاس ، فيمكنه أيضًا المساعدة في زيادة امتصاص الجسم للحديد. يساعد الحديد أيضًا في إنتاج خلايا وهرمونات جديدة تعزز نمو العضلات وإصلاحها.

الفستق هو وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين لأنه يحتوي على 6 جرامات من البروتين في كل حصة ، مما يمنع تلف أنسجة العضلات.

البوتاسيوم وفير في هذه المكسرات ، حيث يحتوي على 512 مجم لكل 50 جرام ، وهو ما يمكن مقارنته بالبوتاسيوم في جزء من الموز.

أثناء التدريب المكثف ، يفقد البوتاسيوم في العرق ، وهو عنصر إلكتروليت مهم مطلوب لعدة عمليات ، بما في ذلك العرق ، وعمل الأعصاب ، وإدارة الجليكوجين والسوائل ، وضغط الدم.

يعتبر الفستق أيضًا مصدرًا غنيًا لـ L-arginine وهو حمض أميني مطلوب في بناء البروتينات وهو أيضًا مقدمة لأكسيد النيتريك الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وبالتالي ، يتم توصيل العناصر الغذائية للعضلات بسرعة أكبر أثناء التمرين ، مما يساعد في التعافي وإزالة النفايات.

هذه المكسرات منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتينات مقارنة بالمكسرات المختلفة. حتى أنها تحتوي على أحماض أمينية أساسية بكميات أكبر. بهذه الطريقة ، يُبقيك الفستق ممتلئًا لفترة أطول ويمنحك الطاقة ، مما يساعد في التمرين لفترة أطول في حالة تناوله كوجبة خفيفة قبل التمرين.

أفضل وجبة خفيفة من الفستق

بشكل عام ، يمكن أن يكون الفستق وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين أو بعده. يمكن استخدامها لتزيين السلطات ، كوجبة خفيفة ، كإضافة للحلويات ، وحتى في الخبز، يمكنك صنع زبدة الفستق وإضافة حبات مقطعة إلى حبوب الإفطار والعصيدة وسلطانيات السموثي، هناك الكثير من الطرق لاستهلاك الفستق.

يحتوي الفستق على العناصر الغذائية الأساسية التي تقلل الالتهاب وتسمح بالشفاء بشكل أسرع، ولكن تأكد من أن لديك الكربوهيدرات والترطيب في مكانه الصحيح إذا كنت تقوم بتمرين طويل. يحتوي الفستق على فوائد البروتين ، ولكن إذا كنت ترفع أوزانًا ثقيلة ، فحاول تناولها مع عصير البروتين أو اللبن المخفوق بعد التمرين، فهى رائعة لتحسين صحة قلبك وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

بشكل عام ، إنه طعام خارق إذا كنت ترغب في أن تكون بصحة جيدة وتريد تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين بعد التدريبات الخاصة بك والتي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول .