الفوائد الصحية للتبرع بالدم أبرزها الحفاظ على صحة القلب

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم، له العديد من الفوائد الصحية سنتعرف عليها خلال السطور التالية، وذلك وفقا لموقع "webmed". قدم التقرير أبرز الفوائد للتبرع بالدم، ومنها: -الحفاظ على صحة القلب:

التبرع بالدم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص التعرض للنوبات القلبية، لأنه يساهم في خفض أمراض خلايا الدم الحمرا، ويعمل أيضا على خفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فهو من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لمشاكل القلب.