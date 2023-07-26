شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم أبرزها الحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر
التبرع بالدم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص التعرض للنوبات القلبية، لأنه يساهم في خفض أمراض خلايا الدم الحمرا، ويعمل أيضا على خفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فهو من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لمشاكل القلب.
يعمل التبرع بالدم على تجديد الدم بسرعة ، ويساهم في أكسدة الكولسترول بشكل أبطأ، ويمنع تراكم الدهون في الشرايين.
التبرع بالدم يقلل من فرص الإصابة بتليف الكبد، ومن المعروف أن الكبد له دور فى الحفاظ على تنقية الجسم من السموم.
يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بمستويات عالية من الحديد في الدم، لذا يمكن التحكم في محتوى الحديد في الدم عن طريق المتبرع بالدم، مما يعنى تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء .
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