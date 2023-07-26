شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فوائد حمية البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين يعد من أهم العناصر الغذائية، فتناولك له يساعدك في الحصول على الكثير من الفوائد على الصحة العامة، وأيضا يساهم في قيام الجسم بجميع وظائفه بشكل قوي وجيد، ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لإتباع حمية البروتين.

أكد التقرير، أن البروتين ليس فقط حيوانيا، ولكن هذا العنصر الغذائي يوجد أيضا في الفول والمكسرات، والبيض والشوفات والأجبان، أما بالنسبة إلي اللحوم فيوجد في الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء والبيضاء.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن اتباع حمية البروتين تعد من الحيل الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، وتساهم في حصولك علي جسم مشدود ورشيق.

كما أن اتباعك لحمية البروتين تساعد بشكل ملحوظ في زيادة كتلة العضلات، و تقليل فقدان العضلات أثناء الكبر أي التقدم في العمر، وأيضا تقوية العظام، وتحسين التئام الجروح، ولذا فهتناوله يعد من أهم الأمور علي الصحة العامة.





وعن اتباع حمية البروتين يمكنك القيام بهذه النصائح للتخلص من الوزن الزائد، ومنها: - اختيار اللحوم الخالية من الدهون.

-تناول منتجات الألبان خالية الدسم، فالحليب والجبن والزبادي البروتين والكالسيوم لعظام قوية وقلب صحي، لذا يجب إدراج منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي

-الاهتمام بالألياف الموجودة بالخضراوات، وعليك تناول السلطة الخضراء.

- تجنب الحصص الكبيرة من اللحوم الدهنية.

- السمك مليء بالبروتين ومنه السلمون والتونة تعد خيارات جيدة.

- البيض مصدر جيد للبروتين الخالي من الدهون.