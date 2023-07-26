شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قد يضطر طفلك إلى إجراء عدد من الاختبارات للتحقق من حالته العصبية والنفسية، لتأكيد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يجب إجراء الاختبارات من قبل طبيب أطفال أو مقدم خدمات الصحة العقلية من ذوي الخبرة في تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفقا لما نشره موقع healthifyme



و تشمل الاختبارات: و تشمل الاختبارات:

- فحص التاريخ الطبي والاجتماعي لطفلك وعائلتك.

- يشمل الفحص البدني والتقييم العصبي فحوصات الرؤية والسمع والمهارات اللفظية والحركية.

- تقييم الذكاء والكفاءة ومهارات المعالجة. قد يشمل هذا أيضًا سمات الشخصية. غالبًا ما يتم ذلك بمدخلات من أولياء الأمور والمعلمين إذا كان الطفل في سن المدرسة.

- فحص يسمى نظام التقييم المعتمد على التخطيط الكهربائي للدماغ (NEBA) ، والذي يقيس موجات الدماغ ثيتا وبيتا. ثبت أن نسبة ثيتا / بيتا أعلى لدى الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بالأطفال غير المصابين به.

- بناءً على نتائج أداء طفلك والمعلومات التي تم جمعها من خلال أبحاثهم ، سيوصي الطبيب بخطة علاج مناسبة لمساعدة طفلك.



واجبات الوالدين واجبات الوالدين

الأبوة والأمومة ليست سهلة وتربية طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمر صعب بقدر ما هو صعب. ومع ذلك ، من المهم أن تفهم الحالة الخاصة لطفلك وتتصرف وفقًا لذلك. تحلى بالصبر صديقك المفضل. كن قدوة لطفلك. افعل كل شيء بالطريقة التي تريدها. حافظ على هدوئك وسلوكيات مركزة. كن منضبطًا ، واتبع جدولًا وتأكد من التزام مقدمي الرعاية الآخرين بطريقتك أيضًا.

قد يعاني طفلك من تدني احترام الذات نظرًا لارتكابه أخطاء سخيفة ولديه مشكلات في معالجة المعلومات. اجعل من مسئوليتك الحفاظ على ثقتهم. تحدث إلى طفلك بلغة بسيطة. تحدث ببطء وكسر التعليمات لسهولة فهمها ؛ بدلاً من قول "استعد للحفلة" قل "اختر ملابسك للمساء وارتدي ملابسك". تواصل معهم بالعين أثناء التحدث. كافئهم على السلوك الجيد وشجعهم على فعل المزيد منه.

في حين أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لا يمثل إعاقة في التعلم ، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الأداء الأكاديمي لطفلك. لا تزعجني. كما أن المشكلات السلوكية والسلوكية أكثر شيوعًا بين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر من غيرهم. تنبع هذه الاضطرابات من الشعور بأن المحيطين بهم يساء فهمهم. وضح لطفلك ما هو السلوك المقبول من خلال وضع قواعد بسيطة وواضحة. يجب أن يتبع أي خرق عواقب مثل المهلات أو فقدان الامتيازات. يجب أن تكون المهلات قصيرة نسبيًا ، لكنها طويلة بما يكفي ليستعيد طفلك السيطرة. الفكرة هي مقاطعة ونشر السلوك الخارج عن السيطرة. عندما يحافظون على دوافعهم تحت السيطرة ، نقدرهم.

يقترح الخبراء أن التمرين يساعد في التحكم في الدوافع والمشاكل السلوكية الأخرى لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. حفِّز طفلك على ممارسة الرياضات مثل كرة السلة أو كرة القدم أو كرة الريشة. لن يكون تمرينًا جيدًا فحسب ، بل علمهم المهارات الاجتماعية مثل اتباع القواعد والتناوب. علاوة على ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تهدئة العقول شديدة النشاط وقد يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.