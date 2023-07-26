شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الرطوبة على الجسم؟ شرب الماء ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الحرارة الشديدة يمكن أن تسبب أمراضًا مرتبطة بالحرارة ، إلا أن الرطوبة يمكن أن تزيد من شدة موجة الحر، ويصعب على الجسم إطلاق الحرارة والتبريد في بيئة رطبة أكثر من المناخ الجاف، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

ويحاول جسم الإنسان التخلص من الحرارة الزائدة والتبريد عن طريق التعرق ، وهو "نظام تكييف هواء داخلي" ، وفقًا لما ذكره فيشنو لاليثا سورابانيني ، أستاذ مساعد في الطب في كلية الطب بجامعة مينيسوتا.ومع ذلك ، فإن هذه العملية تكون أبطأ بكثير في البيئات الرطبة. عندما لا نتعرق بالسرعة الكافية ، لا يمكننا إطلاق الحرارة ، وقد ترتفع درجة حرارة أجسامنا الداخلية إلى مستويات غير آمنة.

وتشكل الحرارة الشديدة خطرًا أكبر على فئات معينة ، بما في ذلك كبار السن والأطفال وأولئك الذين "يتعرضون بشكل غير متناسب للحرارة الشديدة بسبب عملهم أو استجمامهم أو بيئاتهم السكنية" ، وفي فترات الحرارة الشديدة ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض الناس بالبقاء في مبانٍ مكيفة ، وشرب الكثير من الماء ، والحد من ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق أو تسريعها ، والاستحمام البارد.

والمكان الذي تعيش فيه مهم أيضا. إذا كانت الرطوبة والحرارة شائعة في منطقتك ، فقد تتأقلم مع البيئة التي تعيش فيها. ولكن الأماكن التي كانت معتدلة الصيف يمكن أن تشهد الآن درجات حرارة عالية غير متوقعة بسبب تغير المناخ.

وإذا كنت تعاني من ظروف صحية أساسية ، فقد تحتاج أيضًا إلى المزيد من الاهتمام لجسمك في موجة الحر ، و أدوية القلق والاكتئاب يمكن أن تتداخل مع تنظيم درجة حرارة الجسم ، ويمكن أن يؤثر مرض السكري على كيفية إدارة الجسم للحرارة أيضًا.