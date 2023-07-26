الرجيم القلوي ..ايجابيات وسلبيات

بيروت - نادين محمد - واحد من أنظمة التخسيس الذي ذاع صيته هو الرجيم القلوي. كما يبدو من مسماه فإن كلمة القلوي تعكس أن له علاقة بمستويات الأس الهيدروجيني ، ولكن ما الذي يعنيه هذا الرجيم من الأكل بالضبط؟



ما هو الرجيم القلوي؟



الفكرة وراء النظام الغذائي القلوي هي تغيير مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك لتتناسب مع ما كان يأكله أجدادنا . عاد هذا النظام إلى الحديث في عام 2019 ولكنه كان ينمو ببطء منذ عام 2012.

ويقوم الرجيم على فكرة تقليل الأطعمة التي تسبب إنتاج الجسم للأحماض ، بهدف تحسين الصحة وفقدان الوزن ، وحتى محاربة السرطان.

من الناحية العملية ، هذا يعني استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات. أيضًا، يجب على أولئك الذين يتبعون النظام الغذائي القلوي شرب المزيد من الماء وتقليل استهلاكهم للسكر واللحوم والأطعمة المصنعة.

ما هي القلوية وكيف تنطبق على الطعام؟



مقياس الأس الهيدروجيني ، الذي يتراوح من 0 إلى 14 ، يقيس مدى حمضية شيء ما أو قلويته. لكي يتم اعتبار شيء ما قلويًا ، يجب أن يكون مستوى الأس الهيدروجيني أعلى من 7.

عندما تقوم بتحويل الطعام إلى طاقة ، يقوم جسمك بتفاعل كيميائي يكسر الكتلة الصلبة. تتحول الأطعمة إلى نفايات أيضية ، والتي يمكن أن تكون قلوية أو محايدة أو حمضية.

يعتقد أتباع النظام الغذائي القلوي أن هذه البقايا يمكن أن تؤثر على حموضة الجسم . ولأن الأمراض تتكاثر في البيئات الحمضية ، لذلك تعتبر البقايا القلوي نوع من الوقاية.

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قياس مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك

الرجيم القلوي يعتمد على الخضروات -المصدر Freepik



يراقب النظام الغذائي القلوي مستويات الأس الهيدروجيني عن طريق البول للتأكد من أنها قلوية. ومع ذلك ، فإن التخلص من الأحماض في جسمك عن طريق البول هو أحد الطرق الرئيسية التي ينظم بها جسمك درجة الحموضة في الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد مستوى محدد لدرجة الحموضة في الجسم ، حيث تكون بعض الأجزاء حمضية والبعض الآخر قلوي.

كتبت كيلي برامليت بلاكبيرن، طبيبة في مركز “إم دي أندرسون” للسرطان : "إذا غيرت نظامك الغذائي ، فقد تلاحظ تغيرات في درجة حموضة لعابك أو بولك لأن هذه بقايا، ولكن لا توجد طريقة يمكنك من خلالها التأكد من قلوية الدم من خلال النظام الغذائي”.



من المهم لصحة الإنسان أن يظل الرقم الهيدروجيني في الدم ثابت" ، وفقًا لتقارير “هيلث لاين”. "لهذا السبب ، يمتلك جسمك العديد من الطرق الفعالة لتنظيم توازن الأس الهيدروجيني."



الرجيم القلوي



في حين أن النظام الغذائي القلوي قد لا يؤثر على مستويات الأس الهيدروجيني في جسم الإنسان ، فإن هذا لا يعني أنه ليس نظامًا غذائيًا صحيًا ، بل فقط أن فوائده تأتي من خلال أسباب أخرى.

يعتبر أسلوب الأكل هذا صحيًا لأنه يعتمد على تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والبقوليات والبذور ، ويقلل من اللحوم والسكر والأطعمة المصنعة.

ثبت الرجيم القلوي فعاليته في إنقاص الوزن، ليس بالتأثير على الأس الهيدروجيني، بينما يعتبر أسلوب الأكل هذا صحيًا ومتوازنًا من ثم يساعد على إنقاص الوزن.

الأطعمة القلوية أو المحايدة ، والتي تشمل:

الخضروات الطازجة

معظم الفواكه

بطاطا

الفول والعدس

الصويا والتوفو والتمبيه

زبادي غير محلى

كل الحبوب

المكسرات والبذور

أغلب الخضروات قلوية وكذلك بعض الفواكه- المصدر Freepik

الأطعمة الحمضية يجب أن تستهلك بكميات مخفضة. وتشمل هذه:

سكر

اللحوم

الحليب والجبن والبيض

أرز ، ذرة ، قمح

الأطعمة الغنية بالبروتين

الأطعمة المصنعة

المشروبات المحلاة

قهوة

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فوائد الرجيم القلوي:

زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات يفيد العضلات وصحة العظام

تحسين مستويات هرمون النمو التي يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والذاكرة والإدراك

2.تقليل آلام أسفل الظهر من خلال زيادة مكملات المعادن القلوية

3. قد يحسن من فعالية بعض عوامل العلاج الكيميائي

4. يساعدك على إنقاص الوزن ، بشكل عام من خلال تقليل الأطعمة المصنعة

كما أنه مرن لا يستبعد مجموعات الطعام الكاملة

5. يُعتقد أن النظام الغذائي القلوي قد يساعد في محاربة السرطان ، حيث تزدهر الخلايا السرطانية في البيئات شديدة الحموضة.

