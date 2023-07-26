شكرا لقرائتكم خبر عن إهمالك لارتفاع ضغط الدم يؤثر على صحة العين.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم يؤثر بشكل سلبي علي الجسم، ويعرض الشخص لمضاعفات كبيرة في حالة عدم التعامل معه، ومن أبرزها تأثيره السلبى على صحة القلب والأوعية الدموية، والمخ، كما أنه يؤثر أيضا على صحة العين.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "health"، التعرض لارتفاع ضغط الدم يعني تدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الأوعية الدموية بكميات كبيرة عن المعدل الذي يحتاجه الجسم، ويتسبب في التعرض لضعف الشرايين، والتعرض لضيق بها ويزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، وحدوث ضرر في العين، ومنها:

-حدوث اعتلال في الشبكية:

يحدث اعتلال الشبكية نتيجة لعدم وصول ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، مما يترتب علي ذلك ضيق في الأوعية الدموية أو تعرضها للتلف، وتبدأ الأعراض برؤية ضبابية وازدواجية الرؤية.





-حدوث اعتلال في العصب البصري:

هذا العصب هو المسئول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى المخ، وهذا يتسبب في حدوث ضعف في النظر وقد يصل الأمر إلى فقدانه.





-ارتفاع ضغط العين:

عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد فرص الإصابة بالمياه الزرقاء، والتعرض لارتفاع ضغط العين، وعدم القدرة علي الرؤية بشكل واضح.