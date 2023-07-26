شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطقس الحار.. هل من الآمن شرب الماء من زجاجة متروكة فى السيارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو تخزين الماء في السيارة فكرة جيدة "في حالة الطوارئ" ، ولكن هل من الآمن شرب الماء من زجاجة موضوعة في سيارة ساخنة؟ وإليك كل ما تريد معرفته والمخاطر الصحية وشروط الاستخدام ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".





المخاطر المحتملة لشرب الماء من زجاجات موضوعة في سيارة ساخنة: قد تحتوي على مادة BPA

هي مادة كيميائية تستخدم في إنتاج أنواع معينة من البلاستيك، مثل البلاستيك البولي كربونات وراتنجات الايبوكسي، هي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك الصلب، وتوجد أيضًا في بطانة علب الطعام، وأغطية الزجاجات البلاستيكية، وحاويات تخزين الطعام .

وفقًا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية (NIEHS) ، يوجد BPA في بعض زجاجات المياه البلاستيكية على الرغم من أن هذه الحاويات قوية ومتينة ، إلا أنها يمكن أن تتحلل في ظل ظروف شديدة الحرارة ، التعرض لـ BPA مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك العقم ، واختلال وظائف الغدة الدرقية ، وأنواع مختلفة من السرطان ، وقضايا التمثيل الغذائي ، بالإضافة إلى المشكلات السلوكية لدى الأطفال.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الزجاجة تحتوي على BPA ، اقلبها وابحث عن رموز إعادة التدوير 1-7 في الجزء السفلي، تشير رموز الأرقام هذه إلى ما صنعت منه الزجاجة ، والأرقام 1 و 2 و 4 و 5 و 6 خالية بشكل عام من BPA. قد تحتوي الوسيلة رقم 3 و 7 على بعض BPA في البلاستيك.





نمو البكتيريايمكن للزجاجة التي فتحت وتركت في سيارة ساخنة أن تنبت بكتيريا ضارة، فمنا يحتوي على ميكروبيوم فمه خاص به مليء بالبكتيريا، بمجرد أن تلمس شفتيك الزجاجة ، تنتقل البكتيريا من فمك إلى الزجاجة، تنمو البكتيريا بسرعة في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة.





هل من الآمن شرب الماء من زجاجة كانت موضوعة في السيارة؟هذا يعتمد إذا كانت زجاجة المياه البلاستيكية التي يمكن التخلص منها خالية من مادة BPA ولم يتم فتحها، فمن المحتمل أن تتركها في سيارة ساخنة بأمان.

من ناحية أخرى ، قد تكون زجاجة الألمنيوم أو الزجاج النظيفة القابلة لإعادة الاستخدام خيارًا آمنًا، لتقليل التعرض لـ BPA والمخاطر ، اختر زجاجة ماء زجاجية نصائح سلامة زجاجة المياه إلى جانب تجنب زجاجات المياه البلاستيكية المحتوية على BPA ومراقبة نمو البكتيريا ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن مياه الشرب آمنة:

-للحفاظ على رطوبتك ، احمل زجاجة ماء مصنوعة من مواد مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة، مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، وفكر في الخيارات المعزولة للطقس الحار.

-تأكد دائمًا من تنظيف الزجاجة جيدًا بالماء الساخن والصابون، بمجرد كسر الغطاء، اشربه قبل أن يصبح دافئًا جدًا.

إذا كنت تأخذ رشفة من أي نوع من الزجاجات - القابلة لإعادة الاستخدام أو البلاستيك - اشربها في غضون ساعتين ، ما لم تكن زجاجة معزولة تحافظ على برودة الماء.