شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكوليسترول.. ابتعد عن هذه الأطعمة أبرزها اللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول من الأمراض المزعجة والتي تتطلب القيام ببعض الأنشطة واتباع العديد من النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل التعرض لمضاعفاته الصحية.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth"، أنه يشترط تجنب تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع نسبته بالدم، لأنه في حالة عدم السيطرة علي نسبته يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة المضرة لصحة مرضي الكولسترول والتي يجب تجنبها لأنها تتسبب في التعرض لارتفاع نسبته، ومنها:





-الحليب كامل الدسم:

يحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة والتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولذا عليك تناول الحليب منخفض الدسم.





-اللحوم الحمراء مرتفعة الدهون: تحتوي اللحوم الحمراء عالية الدهون علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، ولذا عليك تناول اللحوم قليلة الدهون، أو تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج، والأسماك. -اللحوم المصنعة: تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، والصوديوم، كما أنها لا تحتوي علي أي عنصر غذائي مفيد للجسم، والإكثار من تناولها يزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالجسم، وهذا الأمر يؤثر سلبا علي صحة القلب، ولذا عليك التوقف عن تناولها.