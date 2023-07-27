شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر.. منها الشوكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيب الشعر المبكر هو مصدر قلق شائع يواجهه الكثير من الناس، وغالبًا ما يُعزى إلى عوامل مثل الوراثة والتوتر والعمر، في حين أن الشيب هو جزء طبيعي من الشيخوخة، إلا أن هناك بعض الخيارات الغذائية التي قد تساعد في إبطاء العملية وتعزيز صحة الشعر.

أغذية لمحاربة الشيب المبكر للشعر

يمكن أن يوفر دمج أطعمة معينة في نظامك الغذائي العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الشعر ويحتمل أن يؤخر ظهور الشيب المبكر.

1. الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق مصادر غنية بالفيتامينات مثل A و C و E ، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم، تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حيويًا في الحفاظ على بصيلات الشعر الصحية وتعزيز إنتاج الميلانين، الصبغة المسئولة عن لون الشعر.

2. التوت

التوت الأزرق والفراولة والعليق مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، والذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب المبكر، بالإضافة إلى ذلك ، هذه الفاكهة غنية بفيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر الصحي.

3. المكسرات والبذور

يعتبر اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا مصادر ممتازة للبيوتين ، وهو فيتامين ب الذي يدعم قوة الشعر وقد يساعد في منع الشيب المبكر. كما أنها تحتوي على الزنك الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر.

4. السمك

توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة فروة الرأس، وتقلل من الجفاف والالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى الشيب المبكر.

5. الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان لتزويد جسمك بفيتامينات ب الأساسية والحديد والزنك، والتي تعتبر حيوية لتغذية الشعر وإنتاج الميلانين.

6. البيض

يوفر البيض مصدرًا غنيًا للبيوتين والبروتين وفيتامينات ب، مما يدعم صحة الشعر بشكل عام ويحتمل أن يبطئ عملية الشيب.

7. البطاطا الحلوة

تحتوي هذه الخضراوات الجذرية النابضة بالحياة على بيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ ، الذي يعزز إنتاج الزهم ، وهي مادة زيتية تعمل على تلطيف فروة الرأس والشعر.

8. الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غني بالبروتين وفيتامين B5 ، ويساعد في تقوية الشعر وقد يساهم في الحصول على شعر أكثر صحة وحيوية.

9. الجزر

الجزر مليء بالبيتا كاروتين ، مما يساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ويدعم إنتاج الميلانين.

10. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والمعادن مثل النحاس ، الذي يساعد في إنتاج الميلانين وتصبغ الشعر.

في حين أن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي قد لا يمنع تمامًا الشيب المبكر ، إلا أنها يمكن أن تساهم بالتأكيد في الحفاظ على شعر صحي وقوي. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إدارة مستويات التوتر ، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تسريع عملية الشيب، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، يمكنك تغذية شعرك من الداخل إلى الخارج والاستمتاع بمظهر أكثر شبابًا لفترة أطول، استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي.