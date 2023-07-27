شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة التي تتناولها قد يكون لها تأثير على نومك، فبينما يجعلك البعض أكثر نشاطًا وأقل نعاسًا فإن بعض الأطعمة تسبب النعاس، وأجرى خبراء التغذية والنوم أنواعًا مختلفة من الدراسات لاكتشاف أفضل الأطعمة للنوم، وفي حين أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد، إذا كنت تعاني من اضطراب في النوم مثل الأرق ، فمن الأفضل استشارة طبيبك أولاً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تناول هذه الأطعمة يساعدك على النوم بشكل أفضل في الليلالكيوي

تحتوي فاكهة الكيوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفيتامينات C و E وكذلك البوتاسيوم وحمض الفوليك.

ووجد بعض الباحثين أن تناول الكيوي يمكن أن يحسن النوم والأشخاص الذين تناولوا حبتين من الكيوي قبل ساعة واحدة من موعد النوم ينامون بشكل أسرع وينامون أكثر، وكانوا يتمتعون بنوعية نوم أفضل.

وفقًا للباحثين، يمكن أن ترتبط جودة النوم في الكيوي بخصائصه المضادة للأكسدة والقدرة على معالجة نقص حمض الفوليك أو التركيز العالي من السيروتونين.

الأسماك الدهنية

وجدت دراسة بحثية أن الأسماك الدهنية قد تساعد في تحسين النوم، وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا سمك السلمون ثلاث مرات في الأسبوع يتمتعون بنوم أفضل بشكل عام بالإضافة إلى تحسين الأداء أثناء النهار.

ويعتقد الباحثون أن الأسماك الدهنية قد تساعد في نوم أفضل من خلال توفير جرعة صحية من فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد في تنظيم الجسم للسيروتونين.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو تعتبر أيضًا جيدة للنوم، تحتوي المكسرات على الميلاتونين وكذلك المعادن مثل المغنيسيوم والزنك الضرورية لمجموعة من العمليات الجسدية، بما في ذلك النوم.

وجدت تجربة سريرية باستخدام المكملات أن مزيجًا من الميلاتونين والمغنيسيوم والزنك ساعد كبار السن الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أفضل.

الأرز

وجدت دراسة أجريت على البالغين في اليابان أن أولئك الذين يأكلون الأرز بانتظام أفادوا أنهم يتمتعون بنوم أفضل من أولئك الذين تناولوا المزيد من الخبز أو المكرونة.

وحددت هذه الدراسة ارتباطًا فقط ولا يمكنها إثبات السببية ومع ذلك ، فإنه يدعم الأبحاث السابقة التي أظهرت أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الكربوهيدرات ، قبل حوالي أربع ساعات من وقت النوم يساعد على النوم.

منتجات الألبان

أظهرت الدراسات أن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن تعمل على تحسين النوم لدى كبار السن، خاصةً عندما تقترن بتمارين خفيفة.

نظرت دراسة في 421 من كبار السن الذين يعيشون في المجتمع والذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق ويعيشون في اليابان.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين شاركوا في مستويات كافية من النشاط البدني في أوقات الفراغ وكذلك تناول الحليب أو الجبن كانوا أقل عرضة للشكوى من صعوبة بدء النوم - مما يعني الحاجة إلى 30 دقيقة أو أكثر للنوم.