شكرا لقرائتكم خبر عن يساعد فى علاج عدوى المسالك البولية.. اعرف فوائد الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعير من النباتات الصحية الغنية بالعديد من المركبات الصحية، التي تقدم الكثير من الفوائد للصحة العامة، فهو يعد كنزا من الفوائد المهمة للجسم، فيساهم بشكل كبير في حمايته من العديد من الأضرار الصحية، وخاصة الكلى.

الشعير يحتوي علي بعض العناصر الغذائية المهمة، ومنها البروتين، والدهون والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والحديد والمنجنيز، والمغنسيوم، وحمض الفوليك والنحاس، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من قيمة غذائية رائعة يحصل عليها الجسم عند تناولك له. فوائد تناول الشعير

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" الكثير من الفوائد الصحية لتناول الشعير، ومنها:

نظرا لأن الشعير مدر للبول، فهذا يجعله من الحيل الجيدة للتخلص والقضاء على عدوى المسالك البولية، ولذا تناول كوبا منه يوميا، ستلاحظ أن حرقة البول ستختفي. -علاج التهاب المثانة: في الأغلب يصاب الشخص بالتهاب المثانة نتيجة لعدوى بكتيرية، وقد يتعرض البعض إلي وصول الالتهاب إلى الكلي، ولذا يشعر الشخص المصاب بألم أثناء التبول، وألم أسفل منطقة الحوض، وقد يتعرض البعض لارتفاع درجات حرارة الجسم، فالشعير يساهم بشكل كبير في التخلص من العدوى من خلال طرد السموم. -يعالج التهاب الكلى: ألم في البطن والظهر وكثرة التبول التي يصاحبها حرقة شديدة، والشعور بالغثيان والقيء، هذه هي أعراض الإصابة بالتهاب الكلى، ولذا نجد عند تناول الشعير تقل حدة الأعراض، والسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-علاج عدوى المسالك البولية: