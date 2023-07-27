شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مقدار وقت مشاهدة التلفزيون للأطفال يرتبط بارتفاع ضغط الدم عند البلوغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة الشاشات - بدلاً من النشاط البدني مثل الرياضة يمكن أن يكون مرتبطًا بالمشكلات الصحية في مرحلة البلوغ مثل: ارتفاع ضغط الدم والسمنة، بحسب موقع "ABCNews".

وقالت الدراسة إن الأطفال والمراهقين الذين أمضوا وقتًا أطول في مشاهدة التلفزيون لديهم استخدام أقل كفاءة للأكسجين أثناء التمرين، وارتفاع ضغط الدم، ومعدلات أعلى من السمنة في منتصف مرحلة البلوغ، حتى عند حساب الجنس ، ومؤشر كتلة الجسم في مرحلة الطفولة ، والوضع الاقتصادي للأسرة.بدأ الباحثون بتتبع مئات الأطفال في نيوزيلندا عام 1973 وتتبعوهم حتى بلغوا 45 عامًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور بوب هانكوكس إن الدراسة لا يمكن أن تثبت أن مشاهدة التلفزيون تسببت في تلك الآثار الصحية، لكن هناك أسبابًا محتملة يمكنها ربط الاثنين.

وأوضح أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات قد يمارسون نشاطًا بدنيًا أقل، بسبب النشاط الخامل المتمثل في الجلوس ومشاهدة التلفزيون.قد يكون لديهم أيضًا عادات غذائية سيئة، بسبب مشاهدة إعلانات للأطعمة غير المرغوب فيها.

وقال هانكوكس: "إذا كنت جالسًا تشاهد التلفاز فأنت تجلس في مكانك ولا تكون نشيطًا ، وبالتالي فإن ذلك يزيد من خطر زيادة الوزن وتقليل لياقتك".

بدأت الدراسة في سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت خيارات وقت الشاشة أقل مما هي عليه اليوم لكن الخبراء يقولون إن النتائج لا تزال تقدم معلومات مهمة حول كيفية توجيه الآباء لاستخدام وقت الشاشة اليوم.

وقالت الدكتورة فيرونيكا جونسون، الأستاذة المساعدة في الطب الباطني وطب الأطفال التي تركز على طب السمنة في نورث وسترن ميديسين: "هذا يسلط الضوء حقًا على أهمية سنوات التطور الحرجة. للتأكيد - من المستوى المجتمعي الهيكلي ، ومستوى الأنظمة ، على الحاجة إلى إعداد البرامج ، والتعليم ، والدعم للسماح للآباء بالنجاح في مساعدة أطفالهم على أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا".وقال الخبراء إنه يجب على الآباء الانتباه لوقت الأطفال أمام الشاشات.

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه يجب على الآباء الحد من الوقت غير الضروري أمام الشاشة ، والتركيز على المحتوى والتواصل حول وقت الشاشة لمساعدة الأطفال على النمو العاطفي والاجتماعي والعقلى.

يمكن للوالدين أيضًا التركيز على العوامل المرتبطة بوقت الشاشة الذي قد يؤدي إلى مشاكل لاحقًا، مثل النظام الغذائي والنشاط البدني.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بشرب الماء مع الفاكهة بدلاً من المشروبات السكرية ، وتقطيع الخضار لاستخدامها كوجبات خفيفة سريعة ، وتذوق وجباتك بعصير الليمون أو الأعشاب أو خلطات التوابل بدلاً من الملح.