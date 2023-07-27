شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 وجبات خفيفة غنية بالألياف لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للوجبات الخفيفة أن توفر العناصر الغذائية الأساسية التي قد يفتقر إليها الكثير من الناس، يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية، وهي جزء أساسي من الحياة الصحية لمرضى السكري، سواء كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري ، فإن اختيار الوجبات الجيدة والوجبات الخفيفة يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية، وفقا لما نشره موقع " eatingwell". الفشارقد لا يدرك الناس أن الفشار عبارة عن حبة كاملة، وتنصح جمعية السكري الأمريكية بتناول الفشار ، يحتوي ربع كوب من حبات الفشار على حوالي 7 جرامات من الألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة لمساعدتك في الوصول إلى التوصية بالألياف من 25 إلى 30 جرامًا يوميًا. البرقوقيحتوي البرقوق الخالي من السكريات المضافة على أحد أدنى مستويات مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع الفواكه المجففة، تحتوي الحصة الواحدة على 3 جرامات من الألياف الطبيعية للمساعدة في دعم مستويات السكر في الدم الثابتة وصحة الجهاز الهضمي .





الشوفانوفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الإصابة بمرض السكري تزيد من احتمالية ارتفاع الكوليسترول ، وهو عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الشوفان معروف بتأثيره الخافض للكوليسترول ، كما أنه مفيد لسكريات الدم أيضًا.





الفراولةتحتوي الفراولة والتوت على العديد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين والفلافونويد، غالبًا ما تكون مستويات مضادات الأكسدة أقل لدى مرضى السكري ، قد تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا مثل مضادات الأكسدة على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ويمكن أن يحارب مضاعفات مرض السكري، من بين جميع أنواع الفاكهة المختلفة ، تعتبر الفراولة من أكثر أنواع الفاكهة ملاءمة للسكر في الدم نظرًا لمحتواها العالي من الألياف وتأثيرها المنخفض في نسبة السكر في الدم.





المكسراتتحتوي المكسرات على ثلاثة عناصر غذائية رائعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية غير المشبعة. وهي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، مما يجعلها مثالية لتضمينها في نظام غذائي صديق لمرض السكري، سواء كان اللوز أو عين الجمل أو الفول السوداني ، فإن المكسرات تمتلئ ويمكن أن تقلل من الجوع بين الوجبات.





التفاحالتفاح يساعد على تحسين صحة القناة الهضمية والصحة العامة ، وهذا يشمل صحة مرضى السكر أيضًا، يمكن أن يؤدي عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء إلى حدوث الالتهاب ومقاومة الأنسولين - مما يؤدي إلى تفاقم مرض السكري ، قد يعزز التفاح صحة القناة الهضمية بأليافه الحيوية ، التي تغذي بكتيريا الأمعاء الصحية (البروبيوتيك) .