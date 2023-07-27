شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض لنقص الفيتامينات فى جسمك.. اعرف علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تمر حالات نقص التغذية وأعراضها دون أن يلاحظها أحد، عادة ، تعاني أجسامنا من نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية ، وقد لا نكون على علم بذلك، أعراض مثل جفاف الجلد والشخير والجفاف حول العين ونزيف اللثة هي مؤشر على نقص الفيتامينات والمعادن، والحل يكمن في أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وأهمية تلبية احتياجات الجسم الغذائية من أجل الحفاظ على الصحة العامة ، إليك أعراض نقص المغذيات الشائعة ، وفقا لما نشره موقع " ndtv". فيما يلي أعراض نقص المغذيات الشائعة: ​1.البشرة الجافة والمصابة بالحكة:إذا كنت تعاني من بشرة جافة وحكة ، فقد تكون علامة على نقص في الدهون الغذائية ، ويقترح خبراء التغذية إضافة الدهون الصحية إلى النظام الغذائي إلى جانب مكملات أوميجا 3 لتغذية إضافية.





2. نزيف الحيض المفرط:يلعب الكالسيوم وفيتامين ج دورًا أساسيًا في آلية التخثر، يمكن أن تساعدك زيادة تناولهم على تقليل نزيف الحيض الزائد بشكل طبيعي، يمكن لجرعة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين سي إبطاء النزيف أيضًا.





3. تناول الطباشير:إذا كان الشخص يأكل الطباشير أو العناصر الأخرى ذات الصلة ، فهذا يشير إلى نقص الكالسيوم والحديد، تُعرف هذه الحالة عمومًا باسم PICA ، حيث يشتهي الأفراد المواد التي لا توفر قيمة غذائية مثل التربة والطباشير والشعر والورق وغيرها.





4. الشخير:يمكن أن يكون الشخير ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو ذوي الرقاب القصيرة ، من الأعراض الكلاسيكية لانقطاع النفس النومي ، حيث يتقطع التنفس بشكل متكرر أثناء النوم.





5. جفاف العيون:يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف العين ، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة لفترة طويلة أو تتناول أدوية حب الشباب مثل الإيزوتريتينوين ، فقد تعاني أيضًا من جفاف العين.





6. نزيف اللثة:يشير نزيف اللثة إلى نقص فيتامين سي، يقترح خبير التغذية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بانتظام لمنع نزيف اللثة، هناك أسباب مختلفة لنقص المغذيات ، والنظام الغذائي الحديث ونمط الحياة من أكبر العوامل المساهمة، يجب تشخيص هذه النواقص مبكرًا وتصحيحها للوقاية من الأمراض.