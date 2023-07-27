اعرف أسباب ظهور حب الشباب على الرقبة وكيفية علاجه

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القاهرة - سامية سيد - يصيب حب الشباب الملايين في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تصيب المراهقين، ويظهر عادة على الوجه والرقبة والصدر والظهر، يتم حل معظم الحالات في مرحلة البلوغ، وإليك أسباب ظهور حب الشباب على الرقبة وكيفية الوقاية منه وعلاجه، وفقا لما نشره موقع " healthnews".



ما هو حب الشباب؟ ما هو حب الشباب؟

عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ ، يتشكل حب الشباب (الرؤوس البيضاء و السوداء) إذا حوصرت البكتيريا في هذه المسام ، يظهر حب الشباب الالتهابي.



أسباب ظهور حب الشباب على الرقبة أسباب ظهور حب الشباب على الرقبة

أسباب حب الشباب في الوجه أو الرقبة هي نفسها، والفرق الوحيد هو أنه غالبًا ما يرتبط بالتغيرات الهرمونية وقد يكون أكثر صعوبة في العلاج، النساء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب في الرقبة من الرجال. ومع ذلك ، فإن العديد من الأسباب الأخرى لحب الشباب في الرقبة يمكن أن تؤثر على الرجال والنساء.

تشمل الأسباب الشائعة لحب الشباب في الرقبة ما يلي:

تقلبات الهرمونات

حالات طبية

الأدوية

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

ضغط

علم الوراثة

علاج حب الشباب على الرقبة



عادات النظافة الصحيحة لعلاج حب الشباب بالرقبة عادات النظافة الصحيحة لعلاج حب الشباب بالرقبة

حب الشباب شائع في مراحل مختلفة من الحياة ، لكنه لا يزال يجعل الناس يشعرون بالحرج والخجل. ومع ذلك ، للمساعدة في مكافحة حب الشباب في الرقبة ، فإن الحفاظ على روتين نظافة مناسب أمر حيوي.

تشمل عادات النظافة السليمة ما يلي:

الاستحمام بانتظام ، خاصة بعد النشاط البدني أو في حالة التعرق.

تنظيف المنطقة مرتين يوميًا بغسول لا يسبب انسداد المسام لإزالة الأوساخ والزيوت والبكتيريا.

ترطيب مرتين يوميًا باستخدام مرطب.

وضع واقي من الشمس يوميًا وإعادة وضعه كل 1-2 ساعة عندما تكون بالخارج.

استخدام مستحضرات التجميل التي لا تسبب انسداد المسام.

غسل الشعر يوميًا لإزالة الأوساخ والزيوت وإبعاده عن الرقبة.

غسل أي شيء يلمس الرقبة يوميًا ، مثل المعدات الرياضية ، وأكياس الوسائد ، والملاءات ، والملابس ، أو المناشف.