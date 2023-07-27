شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب ظهور بقع حمراء في العين؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور بقع حمراء في العين وتحديدا في المنطقة البيضاء، يعني وجود التهاب في الأوعية الدموية للعين، وهذا الأمر يتطلب الذهاب للطبيب للتعرف على أفضل سبل العلاج؟ وأشار التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth"، أن الأعراض هي بقع حمراء في العين يصاحبها الحكة والالتهابات. وأكد التقرير، أن الإصابة ببقع حمراء في العين من الأمور التي لها العديد من الأسباب، ومنها:



-الحساسية: قد يتعرض البعض لظهور بقع حمراء في العين نتيجة للإصابة بحساسية العين، ويصاب الأشخاص بها نتيجة لعمل الجهاز المناعي بشكل فائق، ويمكنك التخلص من هذا الأمر فور معرفة سبب الحساسية، ولكن يمكنك استخدام كمادات المياه الباردة أو غسيل العين بالماء. -عدوي بكتيرية أو فيروسية: عند تعرض العين لعدوى بكتيرية أو فيروسية يظهر عليها بقع حمراء، ويصاحب ذلك تورم ودموع وحكة شديدة، ولذا يجب زيادة الطبيب لأخذ العلاجات التي تساعد في التخلص من هذه الأعراض. -علامة علي قلة النوم والإجهاد: أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالإجهاد وقلة النوم تعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بظهور بقع حمراء في العين، والسبب قلة كمية الأكسجين التي تصل للعين، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية.