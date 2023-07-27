شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الغدد الليمفاوية.. أبرزها الألم والتعرق الليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعب المستمر أو فقدان الوزن غير المبرر أو التعرق الليلي قد تكون إنذارا مبكرا للورم الليمفاوي، وهو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي.في حين أنه من السهل استبعاد هذه الأعراض باعتبارها نكسات مؤقتة أو علامات على نمط حياة مزدحم، فمن المهم أن تكون يقظًا ومعرفة متى قد تشير إلى شيء أكثر أهمية.

ما هو سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من السرطان يصيب الجهاز الليمفاوي ، وهو جزء من جهاز المناعة في الجسم، يتكون الجهاز الليمفاوي من الغدد الليمفاوية والأوعية اللمفاوية والطحال والغدة الصعترية ونخاع العظام ، وكلها تعمل معًا لمكافحة الالتهابات والأمراض، ينشأ سرطان الغدد الليمفاوية عندما تبدأ الخلايا الليمفاوية غير الطبيعية (نوع من خلايا الدم البيضاء) في النمو دون حسيب ولا رقيب ".

علامات التحذير من سرطان الغدد الليمفاوية

نسرد علامات التحذير الشائعة من سرطان الغدد الليمفاوية على النحو التالي:

تضخم الغدد الليمفاوية:

قد تتورم الغدد الليمفاوية ، وعادة ما تكون غير مؤلمة ، ويمكن الشعور بها تحت الجلد في مناطق ، مثل الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن بشكل كبير وغير مبرر دون أي سبب واضح يمكن أن يكون من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية.

التعب والضعف:

يمكن أن يكون التعب المستمر والضعف ونقص الطاقة مؤشرات على سرطان الغدد الليمفاوية.

التعرق الليلي:

التعرق المفرط ، خاصة في الليل ، يمكن أن يكون من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية.

الحمى:

قد تكون الحمى المتكررة وغير المبررة التي تأتي وتختفي علامة تحذير أخرى.

الحكة:

يمكن أن تترافق حكة الجلد غير المصحوبة بطفح جلدي أو غيره من الأسباب الظاهرة أحيانًا مع سرطان الغدد الليمفاوية.

الألم والتورم:

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية من ألم مستمر أو تورم في المنطقة المصابة ، مثل البطن أو الصدر.

تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية

عندما تبدأ أي من هذه الأعراض في الظهور ، يجب على الفرد استشارة طبيب الأورام بشكل استباقي، يساعد هذا في تحديد السبب الجذري للأعراض حيث يمكن أن يكون مرتبطًا بالعديد من الحالات الصحية الأخرى أيضًا ".

قد يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي واختبارات التصوير (الآشعة المقطعية) وخزعة من العقدة الليمفاوية أو العضو المصاب إما لتشخيص المرض أو استبعاده، في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات الدم وخزعة نخاع العظم لتحديد مدى انتشار المرض ونوعه الفرعي المحدد.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

بمجرد تأكيد التشخيص وتحديد المرحلة ، يتم تصميم خطة العلاج. قد يشمل ذلك طريقة أو أكثر من طرق العلاج ، بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاج المناعي والعلاج الموجه، أو زرع الخلايا الجذعية. يلعب الاكتشاف المبكر للمرض والعناية الطبية العاجلة دورًا مهمًا في العلاج الناجح للورم الليمفاوي.