شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فيروس الورم الحليمى المتسبب فى سرطان عنق الرحم بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه بنسبة 99% فيروس الورم الحليمي هو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم يعني الشفاء التام، مشيرة إلى أن الكشوفات والفحوص متوفرة ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يعتبر سرطان عنق الرحم من أصعب السرطانات التى تصيب السيدات حيث تصل نسب الوفيات به إلى 63%.

وأضافت وزارة الصحة، سرطان عنق الرحم يحدث نتيجة الإصابة بأنواع معينة من هذه الفيروسات الشديدة الخطورة وخاصة 16,18، التي قد تتسبب في 70% تقريبا من سرطان عنق الرحم والافات المسرطنة المسبب له.

وتابعت: "هناك أنواع أخرى من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) غير المسبِّبة للسرطان (خاصةً النوعين 6 و11) قد تسبب ثآليل في الأعضاء التناسلية وورم حُليمي تنفسى مرض تنمو فيه الأورام داخل المسالك التنفسية المؤدية من الأنف والفم إلى الرئتين".

ورغم أن هذه الحالات قلما تؤدي إلى الوفاة، فإنها قد تتسبّب بدرجة كبيرة في الإصابة بالمرض، أما الأعضاء التناسلية فهي بالغة الشيوع ومُعدِية للغاية وتؤثر على الحياة الجنسية.