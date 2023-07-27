تتجاهلها أغلب النساء ..5 أسباب لأنتفاخ أعلى البطن عند النساء

بيروت - نادين محمد - عند يتم هضم الطعام في المعدة يدخل الأمعاء الدقيقة حيث تقوم الإنزيمات بتفكيك البروتينات والسكريات والكربوهيدرات والسكريات للحصول على الطاقة.

تعد الأطعمة المسببة للغازات أكثر صعوبة في الهضم ويمكن أن تسبب تراكم الغازات أثناء عملية الهضم. قد تختلف كمية الغازات التي تسببها الأطعمة المختلفة من شخص لآخر ، وبعض الأمثلة على الأطعمة المنتجة للغازات هي الأطعمة المقلية والدهنية والخضروات مثل البروكلي وبراعم بروكسل والفاصوليا وبعض الفواكه والبيض والخبز والمشروبات الغازية . إليك أهم أسباب انتفاخ أعلى البطن عند النساء

1-القولون العصبي

المصدرadobestock

اضطراب شائع يسمى متلازمة القولون العصبي (IBS) ، ويؤثر على الأمعاء الغليظة ويسبب انتفاخًا وألمًا في الجزء العلوي من البطن.

يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا الإسهال أو الإمساك ، وتؤثر الحالة على النساء أكثر من الرجال. قد ترتبط متلازمة القولون العصبي أيضًا بالاكتئاب أو التوتر أو القلق أو عدوى معوية سابقة.

يمكن أن يشمل علاج القولون العصبي الأدوية المضادة للإسهال ومكملات الألياف ومسكنات الألم والقيود الغذائية على الأطعمة المنتجة للغازات.

2-مرض الاضطرابات الهضمية

ينتج مرض الاضطرابات الهضمية عن التهاب بطانة الأمعاء الدقيقة الذي يثبط قدرة الجسم على هضم الجلوتين.

يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية أحيانًا في إصابة الأشخاص بسوء التغذية ، على الرغم من تناول ما يعتبر نظامًا غذائيًا صحيًا.

تشمل أعراض مرض الاضطرابات الهضمية عسر الهضم والإسهال أو الإمساك والغثيان والقيء وآلام البطن والانتفاخ. قد يشمل هذا المرض أيضًا فقدان الوزن غير المبرر والبراز كريه الرائحة.

يشمل العلاج تقييد النظام الغذائي للأطعمة الخالية من الغلوتين ، وقد أظهرت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية قد تلعب دورًا في الحماية من المرض.

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3-عدم تحمل اللاكتوز

المصدر adobestock

نقص اللاكتيز هو نقص إنزيم اللاكتيز في الأمعاء الدقيقة ، وهناك حاجة إلى هضم اللاكتوز ، وهو سكر موجود في منتجات الألبان.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فلن يتمكن جسمك من هضم السكر بشكل كامل في معظم منتجات الألبان. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، فإن التأثيرات عادة ما تكون غير ضارة ، ولكن أعراضه يمكن أن تشمل الغازات غير المريحة ، والإسهال ، وانتفاخ البطن العلوي ، وآلام البطن بعد تناول منتجات الألبان أو شربها.

قد يشمل علاج عدم تحمل اللاكتوز تقييد النظام الغذائي ومكملات اللاكتاز الاصطناعية.

4-الحموضة المعوية

تعتبر الحموضة المعوية مرضًا شائعًا لمعظم الناس وهي شائعة جدًا عند النساء الحوامل. تشمل الأعراض إحساسًا بالحرقان وعدم الراحة ينتقل من معدتك إلى منتصف بطنك وإلى حلقك.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والانتفاخ والتجشؤ وطعم لاذع في الفم قد ينجم عن الاستلقاء في غضون ثلاث ساعات بعد تناول الوجبة.

يشمل العلاج الأدوية المضادة للحموضة التي تصرف بوصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تستخدم للتحكم في أحماض المعدة .

5-عسر الهضم

المصدرadobstock

يصف عسر الهضم بشكل أكثر دقة مجموعة من الأعراض بدلاً من عرض واحد سائد ، وسيشهد العديد من الأشخاص بعض أعراض هذا الاضطراب في مرحلة ما من حياتهم.

تشمل الأعراض انتفاخ البطن وألمًا ، والشعور بالامتلاء ، وحرقة المعدة ، وفقدان الشهية ، والقلس ، والتجشؤ ، والغثيان.

غالبًا ما يرتبط هذا الاضطراب باضطرابات أخرى في المعدة والأمعاء ويمكن أن يتفاقم بسبب الكافيين أو الأدوية مثل الأسبرين. يشمل العلاج تغيير النظام الغذائي وتناول كميات أقل من الطعام في كثير من الأحيان خلال اليوم.

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