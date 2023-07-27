شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مرض الغدة الدرقية على القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي مرض الغدة الدرقية إلى تفاقم أعراض القلب لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب ويسرع من مشاكل القلب الأساسية. حتى أنه يمكن أن يسبب مشاكل قلبية جديدة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومن خلال إنتاج الكمية المناسبة فقط من هرمون الغدة الدرقية، تساعد الغدة الدرقية على تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم - والأهم من ذلك ، مقدار الأكسجين والطاقة التي يستخدمها جسمك - بالإضافة إلى وظائف الجهاز الهضمي ، ووظيفة العضلات ، ولون البشرة، وفقا لما نشره موقع webmd

يمكن أن يؤثر نقص هرمون الغدة الدرقية (حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية ) أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية (يسمى فرط نشاط الغدة الدرقية ) على القلب بطرق مختلفة.

يمكن أن يكون قصور الغدة الدرقية ، المعروف باسم خمول الغدة الدرقية ، حالة خفية. يبدأ عادةً تدريجيًا ، لذا يمكن أن تتسلل أعراضه بسهولة إلى شخص ما.

علاوة على ذلك ، غالبًا ما يحدث قصور الغدة الدرقية بدون المجموعة النموذجية للأعراض "الكتابية" ، خاصة عند كبار السن.عندما لا يكون هناك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، لا يمكن للقلب أو الأوعية الدموية أن تعمل بشكل طبيعي.ويؤدي انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية إلى انخفاض ضخ عضلة القلب بقوة وفي النهاية تصبح ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن لعضلة القلب أن تسترخي تمامًا بعد كل نبضة قلب. يمكن أن يؤدي هذا الفشل في الاسترخاء إلى خلل وظيفي انبساطي ، أو تصلب في غرف ضخ القلب - وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى فشل القلب .

يتسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا في تصلب الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ، وإذا كنت تعاني من أي أعراض لقصور الغدة الدرقية لا يستطيع مقدم الرعاية الصحية تفسيرها ، مثل التعب أو زيادة الوزن ، فاطلب منه قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب.