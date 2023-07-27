شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الملتحمة.. أعراضه وكيفية تأثيره على العين وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيون جزء حساس للغاية من جسمك وتتطلب رعاية مناسبة، ويعد التهاب الملتحمة أحد أنواع عدوى العين الشائعة جدًا عند الأطفال.وفقا لموقع " thehealthsite " يحدث التهاب الملتحمة، عندما تنقطع الملتحمة أو تلتهب بسبب عدوى أو حساسية، في الأساس، الملتحمة عبارة عن نسيج رقيق شفاف يقع فوق الجزء الأبيض من العين ويوجد تحت الجفن، يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الملتحمة في إحدى العينين أو حتى كلتيهما، يمكن أن تكون العين الوردية معدية ويجب على المرء ألا يلمس عينيه مرارًا وتكرارًا لتجنب انتشار العدوى، ونادرًا ما يكون خطيرًا ويمكن التغلب عليه بمساعدة الأدوية والتدابير الوقائية وقطرات العين كما اقترح طبيبك.

أسباب التهاب الملتحمة فرك العيون

التهاب الملتحمة هو في الأساس التهاب على سطح العين وغالبًا ما يحدث بسبب العدوى، لذلك ، يفهم الناس أنه في الأساس التهاب الملتحمة المصاب. كمصطلح عام ، هو أي التهاب سواء كان مصابًا بالعدوى أو الحساسية ، ولكن يُفهم عمومًا على أنه التهاب الملتحمة المصاب، لذلك ، فهو في الأساس التهاب أو عدوى على سطح العين.

هناك أسباب عديدة لعدوى العين هذه، الأكثر شيوعًا هو العدوى الفيروسية ، ثم تأتي العدوى البكتيرية والفطرية وأنواع أخرى من العدوى أيضًا، وهي العدوى الفيروسية التي عادة ما تكون شديدة العدوى ويمكن أن تضر في شكل وباء التهاب الملتحمة ينتشر من شخص لآخر بشكل شائع في موسم الأمطار، لذا فإن ما نراه عادة هو العين الحمراء الحادة أو بسبب عدوى فيروسية للعين. حتى أنه قد يكون بسبب رد فعل تحسسي لقطرة العين أو الغبار أو الدخان، التهاب الملتحمة ليس مشكلة صحية خطيرة إذا تم تشخيصه بشكل صحيح ".

عند الحديث عن الحساسية كسبب، تسمى هذه الحساسية أيضًا التهاب الملتحمة التحسسى، والذي قد يكون ناتجًا عن الغبار أو حبوب اللقاح في الهواء أو الدخان أو أي شيء يستهلكه الناس مثل المواد الغذائية، لذلك ، في هذه الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية المضادة للحساسية، في بعض الأحيان، في حالة الحساسية ، قد تضطر حتى إلى إعطاء المنشطات، بعض أشكال الحساسية أكثر شيوعًا عند الأولاد الصغار من سن 5-15 وهو ما يسمى الربيع النزل، هذا يظهر عادة أكثر في أشهر الصيف وأقل في الشتاء.

يمكن أن يستمر عامًا بعد عام لمدة 3-5 مواسم أو حتى لفترة أطول أيضًا، يمكن أن تترافق مع بعض المضاعفات في القرنية أيضًا، لذا فهم يحتاجون إلى تشخيص دقيق من قبل طبيب عيون، بعد ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التهاب الملتحمة الكيميائي، الماسكارا ، ظلال العيون، لون الشعر.

على الرغم من أن التهاب الملتحمة الناجم عن لون الشعر يمكن أن يستمر لأشهر أو سنوات دون أن يدرك الشخص أنه بسبب لون الشعر، هناك حالات يصاب فيها الناس بالتهاب الملتحمة المزمن الناجم عن لون الشعر ويستمر حتى يبقى لون الشعر، لذلك ، يواجه الأطباء صعوبة في إقناع الناس بالتوقف عن استخدام صبغات الشعر، ثم ، حتى بعد التوقف ، يستغرق الأمر شهورًا حتى يزول تأثيره، هذا سبب شائع جدًا لالتهاب الملتحمة الكيميائي.

أعراض العين الوردية

تختلف أعراض التهاب الملتحمة من خفيفة إلى متقدمة ، وتختلف في كل مريض حسب مرحلة الإصابة بالعين. تختلف علامات التهاب الملتحمة أيضًا على أساس السبب، من اللون الوردي والمائي إلى الانتفاخ، هناك العديد من المؤشرات التي تخبرنا عن التهاب الملتحمة، قد يؤدي التهاب الملتحمة الجرثومي أيضًا إلى إفراز صديد من العين، علاوة على ذلك ، قد تشعر بوجود كتلة في عينك في التهاب الملتحمة، الأولى ، إحدى عينيك مصابة ، والعين الأخرى تظهر في الصورة بسرعة كبيرة، فإن الأعراض الرئيسية للعين الوردية هي:

الاحمرار

التهيج

الانزعاج طفيف

الإفرازات من العين

تورم في العين

الصديد

نادرا جدا يمكن أن يكون ضبابية في الرؤية

التهاب باطن العين

علاج التهاب الملتحمة

يمكن علاج التهاب الملتحمة في المنزل في معظم الحالات. إلى جانب العلاج، فإن الاحتياطات الأساسية التي يجب اتخاذها هي النظافة الشخصية ، وخاصة نظافة اليدين، إذا ذهب الشخص ولمس عينه ، فمن المهم أن تغسل يديك ولا تصافح أي شخص ، كما يجب اتخاذ الاحتياطات التي يتم اتخاذها بشأن COVID-19 لنظافة اليدين واحتياطات مماثلة لالتهاب الملتحمة أيضًا.

علاوة على ذلك، يمكن رؤية التهاب الملتحمة في مرضى كورونا أيضًا، هناك مرضى يصابون بالتهاب الملتحمة كأول أعراض لهم بمجرد هجوم فيروس كورونا، في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي تجاهل نصائح العلاج والرعاية الذاتية إلى الإضرار ببصرك لفترة طويلة. تحدث معظم حالات التهاب الملتحمة بسبب عدوى فيروسية ويتم علاجها من تلقاء نفسها في غضون أسبوع.

يحتاج المرء فقط إلى بعض قطرات العين المهدئة وقطرات العين المزيلة للاحتقان، كما نصح الطبيب، يمكن أن تساعد الكمادات الباردة أيضًا في مثل هذه المواقف، في حالات أخرى، حيث تكون عدوى بكتيرية أو ثانوية، هناك حاجة إلى قطرات مضاد حيوي للعين، ومع ذلك، لذلك، من الأفضل دائمًا زيارة طبيب عيون لمزيد من العلاج.

نصائح لمنع التهاب الملتحمة

يمكنك الحفاظ على سلامة عينيك من خلال العناية بها عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات السهلة. تنتشر العين الوردية بسرعة كبيرة ويمكنك تجنب الإصابة بها أو حتى نشرها للآخرين. يمكن أن تدخل العدوى أيضًا من خلال فمك أو أنفك. لذلك ، ليس فقط العيون ، عليك اتخاذ خطوات لحماية هذه الأجزاء أيضًا. هناك بعض المحفزات التي يمكنك تجنبها للبقاء محميًا من الحساسية. لذلك ، إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للوقاية من التهاب الملتحمة: