شكرا لقرائتكم خبر عن الغدة الدرقية تسبب النعاس وتساقط الشعر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل الغدة الدرقية التي يعاني منها الكثير من الأطفال والكبار، تسبب أضرارًا بالغة الخطورة على الصحة العامة للأفراد مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر، لذا ينصح الأطباء بضرورة علاجها ومتابعتها بالفحص باستمرار حتى لا يتعرضوا لمضاعفات صحية والإصابة ببعض الأمراض نتيجة الغدة.

وأكدت دراسة حديثة أن الإنسان يصاب بالعديد من المشاكل الصحية دون علمه أن السبب الحقيقي وراء تدهور حالته الصحية هي حدوث اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة فيستي. رو.

ومن جانبه قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إن الأشخاص بعد تشخيص إصابتهم بأمراض الغدة الدرقية يضطروا إلى تناول أدوية هرمونية طوال حياتهم، حتى أن بعضهم يخضعون لعملية استئصال الغدة الدرقية.

وأضاف الطبيب أن هرمون الغدة الدرقية هو أحد الهرمونات الأساسية المسئولة عن العديد من وظائف الجسم، لذلك يمكن أن تظهر أعراض مختلفة بسبب مشكلة في الغدة الدرقية، مثل النعاس وتساقط الشعر وجفاف الجلد واللامبالاة وعدم تحمل البرد، أو العكس عدم تحمل الحر والتهيج وخفقان القلب، وهذه علامات تشير إلى زيادة إفراز الهرمونات.

كما شدد مياسنيكوف، على ضرورة تناول الأسماك والمأكولات البحرية بصورة دورية لأنها تحتوي على عنصر اليود الضروري لعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية، كما يجب على النساء اللواتي أعمارهن فوق 35 عاما إجراء تحليل هرمون (TSH) بصورة دورية.