شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأة عن تنقية الفضلات من الدم وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد تتضمن علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي:

-انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا

-احتباس السوائل، ما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين

-ضيق النفس

-الإرهاق

-التشوش

-الغثيان

-الضعف

-ضربات قلب غير منتظمة

-ألمًا أو ضغطًا بالصدر

-نوبات وغيبوبة في الحالات الشديدة

يمكن أن يحدث الفشل الكلوي الحاد في الحالات التالية:

-إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكُليتين

-إذا تعرضتَ لضرر مباشر لكُليتيك

-إذا انسدت أنابيب تصريف البول لكليتيك (الحالبين) وتعذر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول

-ضعف تدفق الدم إلى الكليتين

تشتمل الأمراض والحالات الصحية التي تبطئ من تدفق الدم إلى الكليتين وتؤدي إلى حدوث إصابة بالكلى ما يلي:

-فقدان الدم أو السوائل

-أدوية ضغط الدم

-النَّوبة القلبية

-مرض القلب

-العدوى

-فشل الكبد

-رد فعل تحسسي شديد (فرط الحساسية)

-الحروق الشديدة

-الجفاف الشديد

-الإضرار بالكلى

قد تؤدي هذه الأمراض والحالات والعوامل إلى الإضرار بالكليتين، والتسبب في الفشل الكلوي الحاد:

-الجلطات الدموية في الأوردة والشرايين داخل الكليتين وحولهما

-ترسبات الكوليسترول التي تمنع تدفق الدم داخل الكليتين

-التهاب كبيبات الكلى ويقصد به التهاب المرشحات الصغيرة في الكليتين

-متلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة تؤدي إلى التلف السابق لأوانه لخلايا الدم الحمراء

-مرض الذئبة، اضطراب في الجهاز المناعي يسبب التهاب كبيبات الكلى

-الأدوية، مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي والمضادات الحيوية والأصباغ المستخدمة أثناء الفحوص التصويرية

-تصلب الجلد، مجموعة من الأمراض النادرة التي تؤثر في الجلد والأنسجة الضامة

الفرفرية القليلة الصفيحات الخثارية، اضطراب نادر في الدم

-السموم، مثل المشروبات الكحولية والمعادن الثقيلة والكوكايين

-انحلال الخلايا السرطانية (متلازمة انحلال الورم)، الذي يؤدي إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تسبب إصابة الكلى

-انسداد المسالك البولية في الكلى

تَتضمن الأمراض والحالات التي تُعيق مرور البول خارج الجسم (انسداد المسالك البولية) ويُمكن أن تُؤدي إلى الإصابة الكلوية الحادة ما يلي:

عوامل الخطر

يحدث الفشل الكلوي الحاد دائمًا ارتباطًا بحالة طبية أخرى أو حدث. تشمل الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الفشل الكلوي الحاد:

-النقل إلى المستشفى، بشكل خاص بالنسبة للحالة الخطيرة التي تتطلب العناية المركزة

-العمر المتقدم

-انسداد في الأوعية الدموية في ذراعيك أو ساقيك (مرض الشريان المحيطي)

-داء السُّكَّري

-ارتفاع ضغط الدم

-فشل القلب

-أمرض الكلى

-أمراض الكبد

-بعض أنواع السرطان وعلاجاتها