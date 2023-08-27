شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الارتجاع المعدي المريئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل القرحة والتشنجات العضلية في المريء ونوبة المرارة والتهاب البنكرياس، في حدوث ألم في الصدر وأعراض أخرى تحاكي أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية، وهي نوع ساحق من ألم الصدر يسبب انخفاضًا تدفق الدم إلى القلب، وفقًا لما نشره موقع health.

وألم صدر أحد الأعراض التي تلفت انتباهنا، في حين أنه يمكن أن يتحول إلى نوبة قلبية، ويكون علامة على حالة أقل خطورة، مثل حرقة المعدة.

إذا كانت المشكلة متعلقة بالقلب، فمن المحتمل أن تشعر بضيق أو حرقة أو ضغط في صدرك، وغالبًا ما يتفاقم هذا الألم بسبب ممارسة الرياضة أو الضغط العاطفي الشديد، وقد ينتشر إلى الظهر أو الرقبة أو الفك أو الذراعين، وغالبًا ما يرتبط بـ:

التعرق

دوخة

غثيان

صعوبة في التنفس

نبض غير منتظم

ومن المرجح أيضًا أن يكون الجاني مرتبطًا بالقلب إذا كان لديك عوامل خطر بما في ذلك مرض السكري أو التدخين أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول أو تاريخ عائلي من أمراض القلب، ويلعب العمر دورًا أيضًا مرض القلب أكثر شيوعًا عند الرجال فوق سن 45 والنساء فوق سن 55.

ألم بعد تناول بعض الأطعمة

إذا كانت المشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي، فغالبًا ما يكون ألمًا حادًا قد ينتج عن تناول وجبة دهنية أو حارة ويتأثر بالتغيير في الوضع، سيزداد الألم سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء، وقد يصعد حمض المعدة إلى المريء ويمكن أن يترك طعمًا حامضًا في فمك.