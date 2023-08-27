شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة التمارين الرياضية تحسن الحالة الصحية لمرضى سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، قد يساعد المقدار المناسب ونوع التمارين شخصًا مصابًا بسرطان الرئة على الشعور بالتحسن، قد يشمل ذلك المشي الخفيف أو التمدد أو مجموعة متنوعة من برامج التمارين وكلها يجب أن يوافق عليها الطبيب. و فوائد التمرينات عديدة وقد تحسن الأعراض مثل التعب والقلق ولياقة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. عادة ما يرتبط سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بتدخين السجائر ويتم علاجه بالعلاج الكيميائي. يعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا وينمو وينتشر بشكل أبطأ من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. ويساعد تحديد مراحل سرطان الرئة في تحديد خيارات العلاج. والتدريج يعني البحث عن مكان وجود خلايا سرطان الرئة ، وحجم الورم في حين مما يوفر فكرة عن تشخيص المرض ، إلا أنه لا يتنبأ بالفترة التي سيعيشها المرء.

ويتطلب علاج سرطان الرئة خطة علاج مخصصة. تسمح الاكتشافات في البحث بعلاج مصمم للسمات الجزيئية الدقيقة للورم لتتناسب مع العلاج المناسب مع المريض المناسب. بعض المجالات التي شهدت تطورات تكنولوجية تشمل الكشف والجراحة والإشعاع وبروتوكولات العلاج. يأمل الباحثون أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى أن يصبح سرطان الرئة مرضًا مزمنًا أو شفيًا في المستقبل القريب.

ويعد التدخين هو السبب الأول لسرطان الرئة ، وهو مسؤول عن حوالي 90% من حالات سرطان الرئة. يمكن أن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تعرض معروف للمواد السامة - يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة. يحدث عندما تتغير الخلايا في الرئة أو تتغير ؛ يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يدخنون ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل ما يجب فعله لصحة الرئة. المدخنون السابقون قللوا من خطر الإصابة بسرطان الرئة ولكن لا يزال بإمكانهم الإصابة. يتأثر غير المدخنين أيضًا بالتدخين بسبب التعرض للتدخين السلبي.