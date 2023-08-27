شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرض الشلل الرعاش قد ينشأ في الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح العلماء أن مرض باركنسون قد ينشأ في الزائدة الدودية، وذلك بعد أن وجدت دراسة أن أولئك الذين تمت إزالة العضو منهم كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وفحص الباحثون في بلجيكا والولايات المتحدة السجلات الطبية لنحو 25 ألف مريض بمرض باركنسون لتحديد ما إذا كانت مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون علامة تحذيرية لمرض التنكس العصبي.

وحسب ما نشرته ديلى ميل وجدوا أن المرضى الذين عانوا من الإمساك ومتلازمة القولون العصبي (IBS) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الأعراض.

ومع ذلك، تشير النتائج أيضًا إلى أن أولئك الذين تمت إزالة الزائدة الدودية لديهم - والتي يتم إجراؤها عادةً فقط استجابةً للعدوى - كانوا أقل عرضة بنسبة 52% لتشخيص مرض التنكس العصبي.

وقال الخبراء إن الدراسة تشير إلى أن العضو الذي ليس له وظيفة معروفة هو أصل مرض باركنسون، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتيجة.

وقال الدكتور تيم بارتلز، قائد المجموعة في معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة في جامعة كاليفورنيا: "هناك نقطة جانبية مثيرة للاهتمام في الدراسة وهي الارتباط الوقائي الواضح لاستئصال الزائدة الدودية مع مرض باركنسون، مما يعني بالإضافة إلى ذلك أن الزائدة الدودية قد تكون أصل الإهانة المرضية" ثم ينتشر بعد ذلك في جميع أنحاء القناة الهضمية وفي النهاية إلى الدماغ.

ويقول الخبراء إن مرض باركنسون يمكن أن يسبب أعراضا تتعلق بالحركة، فضلا عن الألم والاكتئاب وفقدان حاسة الشم

بالنسبة للدراسة، قام فريق من العلماء من مستشفيات جامعة لوفين ومايو كلينيك أريزونا بدراسة الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

وتمت مطابقتهم مع مرضى من نفس العمر والجنس والعرق الذين لم يصابوا بهذا المرض لمقارنة تشخيصات أمراض الأمعاء في سجلاتهم الطبية في السنوات الخمس التي سبقت اكتشاف مرض باركنسون لديهم.

ووجدوا أن الإمساك وصعوبة البلع وخزل المعدة - وهي حالة تؤدي إلى إبطاء حركة الطعام إلى الأمعاء الدقيقة - والتي ارتبطت جميعها بمضاعفة خطر الإصابة بمرض باركنسون في السنوات الخمس السابقة للتشخيص.

وكان المرضى الذين يعانون من القولون العصبي دون إسهال أكثر عرضة للخطر بنسبة 17 في المائة.

وقالت كلير بيل، المدير المساعد للأبحاث في مرض باركنسون في المملكة المتحدة، إن "النتائج تضيف وزنا إضافيا" إلى الفرضية وأن مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون علامة مبكرة على المرض.

وأضافت: "إن فهم كيفية وسبب ظهور مشكلات الأمعاء في المراحل المبكرة من مرض باركنسون يمكن أن يفتح فرصًا للكشف المبكر وأساليب العلاج التي تستهدف الأمعاء لتحسين الأعراض وحتى إبطاء أو إيقاف تطور الحالة".