شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طب أطفال يحذر من استخدام الشاليموه البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يجهل الكثيرون نوعية المواد التى نستخدمها في حياتنا اليومية سواء البلاستيك أو الزجاج أو غيره وما تأثيرها على صحتنا وصحة أطفالنا، وهنا كشف الدكتور خالد محمد عبد التواب استشارى أول طب الأطفال بقصرالعينى أن "الشاليموه" البلاستيك من الأشياء التي تضر بصحة الطفل نظرًا لاحتوائها على مواد كيميائية.

وأضاف: "الشاليموه البلاستيك أو أي بلاستيك بصفة عامة هو عدو للبيئة لأن لم يتم تحليله وبالتالي تتراكم عليه المواد الضارة، وأفضل المواد هو الزجاج لأنه صحى يليه البلاستك والورق والمعدن وهم الأكثر ضررًا.

كما ذكر موقع leaf اضرار الشاليموه البلاستك ، وأبرزها حروق الفم واللسان فعند استخدام الشاليموه في المشروبات الساخنة يؤدى ذلك على دخول السائل الساخن مما يؤدي إلى حروق في الفم والشفتين واللسان والمريء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجأة للفم.

كما تحتوى الشاليموه البلاستيك على مادة البولي بروبلين، والمعروف باسم "بيسفينول أ"، وتدخل هذه المادة في صناعة "الشاليمو ويمكن تسرب المواد الكيميائية منها إلى السائل.

وتعتبر الشاليموه البلاستيك وسيلة لنقل الجراثيم والبكتيريا، حيث أن إعادة استخدامها خطير لأن البكتيريا تعلق بالمواد الكيميائية بها ولهذا في معظم الأحيان لا يتم إعادة تدويرها.