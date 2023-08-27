شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين ك.. 7 علامات تحتاج إلى مراقبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين K دورًا مهمًا في عملية تخثر الدم، وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، والتي تساعد في الحفاظ على نمو العظام وتجلط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لتقرير موقع "healthsite"، تحتاج إلى 1 ميكروجرام من فيتامين K يوميًا لكل كيلوجرام من وزن جسمك، على سبيل المثال، إذا كان وزن جسمك 45 كجم، فأنت بحاجة إلى 45 ميكروجرام من فيتامين K يوميًا.

كدمات على جسمك

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين K، فمن الممكن أن تصاب بكدمات على جسمك أو بشرتك بسهولة، في بعض الأحيان، يمكن أن تظهر نتوء صغير على شكل كدمة كبيرة لا تشفى بسرعة.

نزيف شديد

بسبب انخفاض مستويات فيتامين Kيمكن أن يعاني جسمك من نزيف شديد في الجروح والحقن وأجزاء الجسم، خاصة من اللثة أو الأنف.

الحيض الثقيل والمؤلم

يمكن أن تكون الدورة الشهرية الغزيرة والمؤلمة علامة تحذيرية على انخفاض مستويات فيتامين ك في الجسم، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ك، فقد تعاني من الدورة الشهرية المؤلمة والغزيرة، وتسمى هذه الحالة عند النساء بغزارة الطمث.

ارتفاع خطر الإصابة بالجهاز الهضمي

بالإضافة إلى ذلك هناك احتمال لحدوث نزيف في الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يظهر على شكل دم في البول والبراز.

ضعف صحة العظام

فيتامين K مسئول عن الحفاظ على صحة العظام ونموها، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين K، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالكسور وآلام المفاصل أو العظام.

يمكن أن تؤثر على صحة قلبك

تناول فيتامين K المثالي يعزز وظيفة القلب الفعالة، ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تكلس الشرايين لأنه يوجه الكالسيوم بعيدًا عن الشرايين لمنع تكون الترسبات، إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، تأكد من أنك تعاني من نقص فيتامين ك.

البراز الداكن

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين K في جسمك إلى إنتاج البراز الذي يبدو أسود داكنًا.

كيفية التعامل مع نقص فيتامين ك؟

الطريقة الصحية للتأكد من أن الجسم لديه كمية وفيرة من فيتامين K هي تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والمصادر الأخرى، وتعتبر الخضار الورقية الخضراء واللبن والجبن الخام كلها خيارات صحية، إذا نصحك طبيبك بذلك، يمكنك اختيار تناول المكملات الغذائية أيضًا.