شكرا لقرائتكم خبر عن ابنك عنده سمنة مفرطة.. اعرفي خطورتها ونصائح من أجل إنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستهلاك المتفشي للوجبات السريعة، وعدم الالتزام بنظام غذائي، وعدم وجود أنماط نوم مناسبة، كل ذلك يؤثر سلبًا على صحة الأشخاص، خاصة صحة الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة، لأنهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل المفاصل، وإليك النصائح الغذائية للتعامل مع السمنة عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

الآثار الضارة للوجبات السريعة

استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ومنخفضة العناصر الغذائية التي تتميز بها ثقافة الوجبات السريعة، يساهم في السمنة لدى الأطفال، ويمكن أن تؤدي السمنة إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب ومشاكل المفاصل، وغالبًا ما تكون الأطعمة السريعة مرتفعة، وتحتوى على السكريات والدهون غير الصحية والصوديوم، في حين أنها منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة لنقص العناصر الغذائية المهمة الضرورية لنمو الطفل وتطوره، ويمكن أن يكون للعادات الغذائية السيئة تأثير على الصحة العقلية أيضًا.

نصائح غذائية للتعامل مع السمنة عند الأطفال النظام الغذائي المتوازن

المفتاح هو التأكد من وجود مزيج من الأطعمة المختلفة في الوجبة، فيجب تناول الكثير من الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

استهلاك السكر والأغذية المصنعة

يعد الحد من الأطعمة السكرية والمعالجة نقطة رئيسية أخرى، حيث لا توفر هذه الأطعمة الكثير من التغذية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

مراقبة حصص الطعام

يجب على الآباء تطوير عادات الأكل الواعية من خلال توجيه الأطفال لضبط إشارات الجوع والامتلاء في أجسادهم، من خلال مراقبة حصص الطعام.

التمارين البدنية

يعد دمج النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث يتم إشراك الأطفال في الأنشطة التي يستمتعون بها، سواء كان ذلك الرقص أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة.