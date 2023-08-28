شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تفكرى فى إزالة الشعر بالليزر.. اعرفى نصائح أطباء الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنتِ تبحثين عن حل دائم للتخلص من شعر الجسم غير المرغوب فيه، فعليكِ التفكير في إزالة الشعر بالليزر، وتدعي هذه التقنية الحديثة أنها تقلل بشكل كبير ودائم من الشعر، ما يجعلها بديلاً آمنًا وفعالاً للحلاقة وإزالة الشعر بالشمع، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تخضعين فيها لإزالة الشعر بالليزر، فمن المهم فهم الآثار الجانبية المحتملة والفوائد والأمور التي يجب تجنبها قبل القيام بذلك، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

ما تقنية إزالة الشعر بالليزر؟

تستخدم إزالة الشعر بالليزر، طاقة ضوئية بأطوال موجية محددة لضرب بصيلات الشعر المصبوغة، وتتسبب في إنهاء تلك الخلايا، ما يعطي نتائج أكثر استدامة في المنطقة المحددة، ويمكن إجراؤها على معظم أجزاء الجسم وعادة ما تتطلب جلسات متعددة على مدى فترة من الزمن.

وقالت الدكتورة الهندية سوشما ياداف، طبيبة الأمراض الجلدية وأخصائية التجميل وجراحة زراعة الشعر، إن إزالة الشعر بالليزر هي إجراء تجميلي شائع يستخدم تقنية الليزر لاستهداف بصيلات الشعر وتدميرها، ما يمنع نمو الشعر في المستقبل، ويتضمن الإجراء جهاز ليزر محمول يصدر نبضات ضوئية مركزة على المنطقة المستهدفة، يمتص الميلانين الموجود في بصيلات الشعر.

ومن جانبه قال الدكتور فيجاي سينجال، استشاري الأمراض الجلدية، إن الطاقة الضوئية، التي تتحول بعد ذلك إلى حرارة، تؤدي في النهاية إلى تعطيل قدرة البصيلات على إنتاج شعر جديد، موضحًا أنه قبل الخضوع لإزالة الشعر بالليزر، من المهم جدًا استشارة طبيب أمراض جلدية أو جراح تجميل مؤهل لتقييم نوع بشرتك ولون شعرك وتاريخك الطبي، وسيحدد هذا التقييم ما إذا كنت مرشحًا مثاليًا للعلاج.

بعض النصائح الطبية المهمة وما يجب فعله عند إزالة الشعر بالليزر

- اتبع تعليمات ما قبل العلاج المقدمة مثل حلاقة منطقة العلاج قبل الجلسة.

- ارتداء نظارات واقية أثناء العملية لحماية عينيك من التعرض المحتمل لليزر.

- أخبر طبيبك بأي تغييرات في الأدوية أو الحالات الطبية قبل كل جلسة.

- اتباع العناية ما بعد العلاج، مثل تجنب التعرض لأشعة الشمس، واستخدام واقي الشمس، وترطيب المنطقة المعالجة.

ما يجب تجنبه

- من الناحية المثالية، يجب تجنب إزالة الشعر بالشمع، من منطقة العلاج لمدة ستة أسابيع على الأقل قبل الإجراء، لأن الليزر يستهدف جذور الشعر.

- الامتناع عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، لأنها قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات.

- لا تخضعي لإزالة الشعر بالليزر إذا كان لديك عدوى نشطة أو جروح مفتوحة أو وشم في منطقة العلاج.

إيجابيات إزالة الشعر بالليزر

1. يقلل من عدد الشعر غير المرغوب فيه في المنطقة المستهدفة، وعندما ينمو الشعر مرة أخرى، يكون عدده أقل ويصبح أدق وأخف وزنًا.

2. تتطلب إزالة الشعر بالليزر عادة 6-8 جلسات ثم إعادة في المستقبل.

3. كما أنه يساعد على تقليل نمو الشعر تحت الجلد والنتوءات الملتهبة على الجلد، ويساعد في علاج مشاكل مثل التقرن الشعري والتهاب الجريبات ويقلل التصبغ إلى حد ما.

4. على الرغم من أن التكلفة الأولية قد تبدو مرتفعة، إلا أنها بالتأكيد استثمار اقتصادي أكثر لنفسك إذا رأيت ذلك على المدى الطويل.

سلبيات إزالة الشعر بالليزر

1. يؤدي التوقف عن العلاج إلى ظهور احمرار، وتورم خفيف عادة ما يختفي خلال ساعات قليلة.

2. يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب أو تفاقم أي مشاكل جلدية كامنة مثل الالتهابات، لذا أخبر طبيب الأمراض الجلدية دائمًا عندما تذهب للاستشارة.

3. لا تعمل إزالة الشعر بالليزر على الشعر الأبيض أو الأشقر جدًا، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند اختيار هذا العلاج.

4. قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من أي خلل هرموني أساسي نتائج هزيلة أيضًا أو قد يحتاجون إلى جلسات إضافية لمعالجة النمو التدريجي.

5. الأشخاص ذوو البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بأشياء مثل الحروق والالتهابات والأضرار الدائمة الناجمة عن إزالة الشعر بالليزر إذا لم يتم إجراؤها بشكل صحيح.

6. يجب تجنب نمو الشعر المتناقض، وهو ما يعني تجنب المناطق التي لا يوجد فيها نمو جيد جدًا، لأنها يمكن أن تسبب المزيد من نمو الشعر في تلك المناطق.