شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاج مرض تنكسية العين وكيفية علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنكسية العين هو حالة تسبب تراكم الدهون والكالسيوم في الخلط الزجاجي لمقلة العين والخلط الزجاجي هو السائل الموجود بين شبكية العين وعدستها، ويصاب بعض الناس بجزيئات من الدهون والكالسيوم التي تتدلى معلقة في هذا السائل، وفقًا لما نشره موقع webmd

وفى معظم الحالات، لا يسبب تنكسية العين أي أعراض، ولا يعاني الناس من تغيرات في رؤيتهم، ولا يوجد أي إزعاج من هذه الحالة، قد تعلم أنك مصاب بهذه الحالة بعد أن يلاحظ طبيبك البقع البيضاء في عينك أثناء الفحص الروتيني.

ومع ذلك أفاد بعض الأشخاص المصابين بالتهاب تنكسية العين برؤية نقاط عابرة في رؤيتهم تُعرف أحيانًا باسم العوامات، تظهر بسبب الألياف التي تلقي بظلالها على شبكية العين التي يمكنك رؤيتها.

وفي حالات نادرة، تصبح الجزيئات في عينك شديدة الكثافة بحيث تضعف رؤيتك، إذا حدث هذا يمكن لطبيبك إجراء عملية تسمى استئصال الزجاجية، حيث سيقوم طبيبك بإزالة السائل الفاضل والجزيئات، ويمكنهم بعد ذلك استبدال السائل بهلام اصطناعي، ولا تظهر الجسيمات عادة بعد استئصال الزجاجية.

إذا قام طبيبك بتشخيص إصابتك بتنكسية العين فيجب أن تستمر في إجراء فحوصات العين المنتظمة، وتساعد الزيارات السنوية لطبيب العيون في الحفاظ على صحة عينيك بشكل عام وتتبع تقدم الجزيئات في عينيك، في هذه الأثناء إذا واجهت تغيرات في الرؤية، يمكن لطبيبك أن يصف نظارات أو علاجات أخرى لمساعدتك على الرؤية بوضوح.

وإذا كانت لديك مشاكل أخرى فى العين بالإضافة إلى تنكسية العين فقد يحتاج طبيبك إلى تعديل خطة العلاج وفقًا لذلك، ويجب أن تتحدث مع طبيبك حول إذا تم علاجك من أي أمراض أخرى بالعين مثل اعتلال الشبكية السكري، ولا يزال بإمكانك إجراء جراحة إعتام عدسة العين أو تصحيح الرؤية بالليزر.