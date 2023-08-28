شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح غذائية صحية للأمهات الحوامل للحفاظ على نمو طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي المغذي أثناء فترة الحمل، هو بمثابة الأساس لصحة الأم وطفلها خلال هذه الفترة غير العادية، حيث تلعب النساء الحوامل دورًا حاسمًا في ضمان رفاهيتهن وتعزيز النمو الصحي لأطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وإليك خمس نصائح أساسية للحفاظ على نظام غذائي مغذى طوال هذه الرحلة، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

النظام الغذائى الصحى للحوامل خيارات غذائية متنوعة

لابد من دمج الحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان أو البدائل المناسبة للنظام الغذائي، هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، مما يفيد المرأة وطفلها.

تناول حمض الفوليك الحيوي والحديد

من الضروري ضمان الاستهلاك الكافي لحمض الفوليك والحديد، حيث يلعب حمض الفوليك دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العمود الفقري لطفلك، بينما يحارب الحديد التعب وفقر الدم، تعتبر الخضراوات الورقية مصدرًا موثوقًا لحمض الفوليك، بينما توفر اللحوم والفاصوليا محتوى الحديد الضروري.

شرب الماء والسوائل

حافظي على رطوبة جسمك عن طريق شرب الماء بانتظام طوال اليوم، حيث يحافظ الترطيب المناسب على المستوى الأمثل للسائل الأمنيوسي المحيط بطفلك، كما يقدم شاي الأعشاب والمشروبات الخالية من الكافيين بدائل منعشة.

تناولي وجبات خفيفة مدروسة

اختري وجبات خفيفة مغذية لتعزيز مستويات الطاقة لديك وإدارة وزنك بشكل فعال، وتعتبر الخيارات مثل المكسرات والزبادي والفواكه ومقرمشات الحبوب الكاملة اختيارات ممتازة، حيث تساهم هذه الوجبات الخفيفة فى استقرار مستويات السكر في الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

إعطاء الأولوية لسلامة الأغذية

ابتعدى عن اللحوم غير المطبوخة جيدًا، ومنتجات الألبان غير المبسترة، والمأكولات البحرية النيئة، خاصة أن الالتزام بهذه الإرشادات يحمي صحتك وصحة طفلك، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من غسل الفواكه والخضراوات جيدًا والتعامل مع المواد الغذائية بعناية.