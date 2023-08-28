شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس.. الطماطم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على منع الحرارة الشديدة وحماية بشرتك من الداخل إلى الخارج، خلال فصل الصيف، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء على إدارة الصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز في الجسم، مما يؤدي إلى تجديد السوائل والمواد المغذية المفقودة، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعدك أيضًا على البقاء رطبًا، مما يزيد من مقاومة إشعاع الشمس، مما يمنع التسمير والمخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بالحرارة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

4 أطعمة يمكن أن تساعدك على منع الاسمرار بشكل طبيعي:1. عصير الليمون :

يساعد على تبريد الجسم والتغلب على الحرارة الشديدة في الخارج، الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على درء الأشعة فوق البنفسجية، مما يحمينا بشكل أكبر من أضرار الجذور الحرة التي تسببها على الجلد

2. الشاي الأخضر :

إذا كنت تشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن أو تعزيز عملية الهضم، فهو يساعد على منع تسمير البشرة أيضًا، بفضل مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في المشروب، يساعد على منع الآثار السلبية لأضرار أشعة الشمس.

3. الطماطم:

هي الحل لجميع مشاكلك المتعلقة بالشمس، تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB ويساعد على منع مخاطر حروق الشمس.

4. ماء جوز الهند :

من المعروف دائمًا أن ماء جوز الهند مرطب طبيعي يساعد على تغذية البشرة وجعلها ناعمة ونضرة، فهو علاج منزلي لأضرار الشمس أيضًا، يساعد على إزالة الشوائب من الجلد ويعزز لون البشرة.