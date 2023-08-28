شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة شائعة تؤثر على صحتك العقلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، فإننا غالبًا ما نتجاهل دور نظامنا الغذائي، من المثير للدهشة أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساهم في زيادة القلق أو حتى الاكتئاب، وإليك الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها بحذر للحفاظ على الصحة العقلية، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

قائمة الأطعمة والمشروبات التى تؤثر على الصحة العقلية:فناجين متعددة من القهوة أو الإسبريسو:

بالنسبة للكثيرين، يعتبر الكافيين بمثابة انتعاش يومي، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون محبطًا، الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر ومشاكل النوم، يجب الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 250 ملليجرام يوميًا، لتجنب التأثيرات السلبية على القلق .

صودا الدايت

تحتوي العديد من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية على مواد كيميائية يمكن أن تعطل الكيمياء العصبية في الدماغ، مما يؤثر على الجزيئات المنظمة للمزاج مثل السيروتونين والدوبامين، كما تم ربط المحليات الصناعية مثل الأسبارتام بزيادة هرمونات التوتر والجذور الحرة في الدماغ.

الأطعمة عالية المعالجة:

الأطعمة فائقة المعالجة مثل بعض أنواع الفطائر وحتى بعض وجبات العشاء المجمدة "الصحية" يمكن أن تسبب ارتفاعًا في القلق وعلامات الاكتئاب، وغالباً ما تؤدي هذه المنتجات إلى التهاب في الأمعاء، حيث يتم إنتاج السيروتونين، مما يؤثر على الصحة العقلية.

الأطعمة السكرية بشكل عام:

على الرغم من أنها مغرية، إلا أن الحلوى المليئة بالسكريات المكررة يمكن أن تزيد من التهاب الجسم، والذي يرتبط بالاكتئاب، بديل أفضل هو السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة قد يقلل من أعراض الاكتئاب.

تذكر أن الاعتدال هو المفتاح، لا يجب استبعاد هذه الأطعمة والمشروبات تمامًا من نظامك الغذائي، ولكن مراعاة استهلاكك يمكن أن يؤدي إلى صحة عقلية أفضل.