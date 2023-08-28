شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن زغللة العين وعدم وضوح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زغللة العين وعدم وضوح الرؤية من الأشياء التي يعانى منها البعض، وقد ينتج ذلك من الشعور بالصداع أو الحساسية من الضوء أو احمرار وتهيج العينين.

وضمن سلسلة موضوعات س وج، يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن زغللة العين وفقا لما ذكره موقع healthdirect.

س: ما الذي يسبب عدم وضوح الرؤية؟

يمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة ناجمة عن حالات العين، بما في ذلك:

-صعوبة في تركيز بصرك ، مثل قصر النظر أو بعد النظر

-اللابؤرية (عندما لا يكون سطح العين منحنيًا بشكل صحيح)

-قصر النظر الشيخوخي (عندما تجد عيناك صعوبة في التركيز مع تقدمك في العمر)

-متلازمة جفاف العين

-إعتام عدسة العين

-الزرق

-تلف القرنية

-التنكس البقعي المرتبط بالعمر

-عدوى في العين

-مشاكل شبكية العين ، مثل اعتلال الشبكية السكري

-إصابة في العين

يمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة أيضًا أحد أعراض حالة طبية أخرى ، مثل:

-السكري

-صداع نصفي

-سكتة دماغية

-إصابة بالرأس

-انخفاض سكر الدم

-تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم) إذا كنت حاملا

-الصدفية (حالة جلدية يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على العينين)

-تصلب متعدد

-ورم دماغي

-مرض الشلل الرعاش

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون عدم وضوح الرؤية من الآثار الجانبية للأدوية التي قد تتناولها.

س:متى يجب زيارة الطبيب؟

اطلب المساعدة الطبية على وجه السرعة إذا ظهر عليك فجأة عدم وضوح الرؤية مع:

-دوخة

-ضعف أو تنميل في ذراع واحدة

-وجه متدلي

-فقدان التوازن

-كلام غير واضح

تحقق من الأعراض الخاصة بك - استخدم فاحص أعراض مشاكل العين والرؤية واكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية.

س:كيف يتم علاج عدم وضوح الرؤية؟

سيتم تشخيص سبب عدم وضوح الرؤية لديك باستخدام اختبارات العين المختلفة والفحص البدني لعينيك في حالة الاشتباه في سبب طبي أساسي ، قد تخضع أيضًا لفحص دم.

يعتمد علاج عدم وضوح الرؤية على السبب وقد تشمل قطرات العين أو جراحة الليزر أو الأدوية. إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية، فقد تحتاج إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

س:هل يمكن منع تشوش الرؤية؟

إن اتباع نمط حياة صحي والإقلاع عن التدخين سوف يحمي عينيك أيضًا ومن المهم بشكل خاص أن تعتني بعينيك إذا كنت مصابًا بداء السكري.. افعل ذلك عن طريق التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، والتأكد من أن لديك مستويات صحية لضغط الدم والكوليسترول .

راجع طبيبك على الفور إذا لاحظت أي مشاكل في الرؤية لمنعها من التفاقم.