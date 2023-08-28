أطعمة سهلة الهضم لتخفيف اضطراب المعدة

بيروت - نادين محمد - يعد عسر الهضم والانتفاخ والإمساك هي علامات على أن جهازك الهضمي لا يعمل بكامل طاقته فقد تعمل الأمعاء الصحية أيضًا على تعزيز المناعة وتحسين الحالة المزاجية وعلاج مشاكل الجلد والكبد. إليك أفضل الأطعمة لتعزيز عملية الهضم.

1. الزبادي

«المصدر: AdobeStock»

الزبادي من الأطعمة سهلة الهضم ويزود الأمعاء بالبكتيريا الجيدة التي تساعد في عملية الهضم. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الزبادي يمكن أن يمنع الإسهال ومرض التهاب الأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يمكنك تناول وعاء صغير من الزبادي بعد الغداء أو العشاء للمساعدة في هضم الطعام. ولكن في حالة عدم تحمل اللاكتوز، فكري في بديل الزبادي المصنوع من حليب اللوز، أو حتى حليب جوز الهند.

2. البابايا

البابايا غنية بالإنزيمات المحللة للبروتين، والكيموبابين، والغراء التي لها خصائص مضادة للميكروبات وتساعد على الهضم. علاوة على ذلك، تعد البابايا أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات A وB وC، مما يساعد على التخلص من السموم ومشاكل الهضم. يمكنك أيضًا تناول عصير البابايا في الصباح أو إضافة البابايا إلى وعاء الفاكهة.

3. الحبوب الكاملة

«المصدر: AdobeStock»

الحبوب الكاملة مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان. والتي تعمل عن طريق تكوين مادة تشبه الهلام في الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى حبس الأطعمة وزيادة الشبع مع إبطاء امتصاص الجلوكوز.

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تعزيز حركة الأمعاء، يجب تناول ما لا يقل عن 3 جرامات من الحبوب الكاملة يومياً. إذا كنت تعانين من عدم تحمل الجلوتين، فيجب تناول الأرز البني والحنطة السوداء والذرة الرفيعة والكينوا.

قد يعجبكِ حرقة المعدة.. اسبابها وعلاجات طبيعية للتخلص منها

4. الموز

الموز من أفضل الأطعمة لعملية الهضم فهو غني بالألياف فقد تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف والبكتين، مما يساعد الموز على تحسين حركة الأمعاء وهضم الكربوهيدرات.

يعتبر الموز أيضًا من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فهو يساعد في الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم. أضيفي موزة واحدة يوميًا إما إلى حبوب الإفطار أو العصير أو الفطائر. يمكنك أيضًا تناول الموز مع الزبادي المجمد أو آيس كريم الفانيليا للتحلية.

5. الزنجبيل

«المصدر: AdobeStock»

الزنجبيل من أفضل الأطعمة لعملية الهضم، وقد تم استخدام الزنجبيل كدواء عشبي لعلاج البرد والسعال والالتهاب والغثيان والهضم. يمكنك تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل مع القليل من الملح ومضغها في الصباح أو إضافة الزنجبيل إلى عصير الفاكهة أو الطعام المطبوخ.

6. الكمون

يعد الكمون من أفضل الأطعمة لعملية الهضم وذلك لخصائصه المضادة للأكسدة، وللميكروبات. يعمل الكمون كمنشط للشهية ويساعد في تخفيف الإسهال وذلك لغناه بمركبات الثيمول، وهو مادة كيميائية نباتية موجودة في الكمون تعمل على تخفيف آلام المعدة .

يمكنك نقع بذور الكمون في الماء طوال الليل ثم تصفيتها وتناولها في صباح اليوم التالي.

7. الشمر

«المصدر: AdobeStock»

الشمر هو عشب طارد للغازات ويساعد على منع الانتفاخ، وعسر الهضم، وآلام المعدة، وما إلى ذلك ويساعد تناوله على تطهير القولون. وتحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. أضيفي شرائح الشمر إلى السلطة أو الساندويتش أو الحساء المفضل لديك. يمكنك إضافة بذور الشمر لتعزيز نكهة الدجاج المشوي أو السمك والسلطات وحتى في الحلويات.

اقرئي أيضا : افحصي مشاكل الجهاز الهضمي بكبسولة واحدة

8. الشمندر

للشمندر خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تساعد على منع الاضطرابات الالتهابية في الجهاز الهضمي ، وكذلك طرد السموم. يحفز الشمندر أيضًا إنتاج الصفراء، مما يعزز عملية الهضم. أضيفي الشمندر إلى السلطة أو الحساء .

9. البطاطا الحلوة

«المصدر: AdobeStock»

البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة لعملية الهضم، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء بشكل سليم وامتصاص العناصر الغذائية. يمكنك تناول البطاطا الحلوة المهروسة أو المخبوزة أو المشوية مع زيت الزيتون والملح والفلفل.



المصدر: موقع هيلث