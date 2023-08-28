حمية عصير الليمون لتخفيف الوزن والتخلص من سموم الجسم

بيروت - نادين محمد - تعد حمية عصير الليمون الغذائي فعالة للتخلص من الوزن الزائد والسموم الضارة من الجسم، وتنظيف القولون وتحسين مقاومة الإنسولين.

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عامًا والذين تم إعطاؤهم خليط الليمون والعسل لمدة 4 أيام فقدوا ما يقرب من 2.2 كجم وتحسن مستويات الدهون الثلاثية لديهم.

يعد الليمون، المكون الرئيسي في نظام عصير الليمون الغذائي، وهو مصدر ممتاز لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من جذور الأكسجين الحرة وتمنع تراكم الدهون. إليك خطة عصير الليمون للتخلص من الوزن الزائد.

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اليوم الأول والثاني

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وجبة الإفطار

عصير الليمون للتخلص من السموم + أي فاكهة.

مشروب التخلص من السموم بعصير الليمون + شريحة واحدة من الخبز الأسمر المحمص مع بياض بيضة واحدة مسلوقة.

قبل الغداء

كوب واحد من عصير الفاكهة.

وجبة الغداء

ساندويتش خضار مشوي أو ساندويتش تونة + مشروب ديتوكس بالليمون.

وجبات خفيفة مسائية

شاي أخضر مع عصير ليمون وقطعتين من بسكويت دايجستيف.

وجبة العشاء

وعاء متوسط من سلطة الخضار أو الدجاج + مشروب التخلص من السموم بالليمون.

وقت النوم

كوب واحد من الحليب الدافئ خالي الدسم

سيبدأ عصير الليمون في تنظيف الجسم بشكل مناسب عن طريق طرد السموم من الجسم. إن تناول كميات أقل من وجبات الغداء والعشاء سيضمن لك تناول كميات أقل.

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اليوم الثالث

«المصدر: AdobeStock»

وجبة الإفطار

عصير الليمون للتخلص من السموم + أي فاكهة.

قبل الغداء

مشروب التخلص من السموم بالليمون.

وجبة الغداء

مشروب التخلص من السموم بعصير الليمون + حصة صغيرة من الجزر والفاصوليا المخبوزة.

وجبات خفيفة مسائية

شاي أخضر مع عصير ليمون.

وجبة عشاء

مشروب التخلص من السموم بالليمون + حصة صغيرة من سلطة التونة أو سلطة الطماطم والخيار.

وقت النوم

مشروب التخلص من السموم بالليمون

اليوم الرابع الخامس السادس

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وجبة إفطار

عصير الليمون للتخلص من السموم + أي فاكهة.

قبل الغداء

مشروب التخلص من السموم بالليمون.

وجبة الغداء

مشروب التخلص من السموم بعصير الليمون + حصة صغيرة من الجزر والفاصوليا المخبوزة.

وجبات خفيفة مسائية

شاي أخضر مع عصير ليمون.

وجبة العشاء

مشروب التخلص من السموم بالليمون + حصة صغيرة من سلطة التونة أو سلطة الطماطم والخيار.

وقت النوم

مشروب التخلص من السموم بالليمون. الاستعداد للمرحلة الثانية من خلال الحصول على ليلة نوم جيدة.

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اليوم السابع

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وجبة إفطار

مشروب التخلص من السموم بالليمون + تفاحة واحدة.

قبل الغداء

وعاء صغير من الزبادي قليل الدسم.

وجبة الغداء

عصير الليمون للتخلص من السموم + برتقالة واحدة.

وجبات خفيفة مسائية

شاي أخضر وأربع حبات من اللوز.

وجبة العشاء

مشروب التخلص من السموم بالليمون + موزة واحدة.

وقت النوم

مشروب التخلص من السموم بالليمون.

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المصدر : بولد سكاي