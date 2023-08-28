شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى باطنة يقدم روشتة وقائية للحماية من متحور كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ارتفاع درجة الحرارة والقىء والإسهال" هي أبرز أعراض المتحور الجديد "إيريس"، فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة حالتين بالمتحور الجديد، وأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التى تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد سيد، استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد بجامعة الإسكندرية، "إن المتحور الجديد يظهر على هيئة نزلة برد وتكسير بالجسم وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم، كما يتعرض المريض لأعراض الجهاز الهضمى مثل القىء والإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية".

ويقدم استشارى الباطنة والجهاز هضمى روشتة وقائية وبعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد وهى:

روشتة وقائية تحميك من المتحور الجديد

1:فى حال انتشار الفيروس في محيط عملك أو تواجدك فلابد من ارتداء الماسك للوقاية من العدوى.

2: الاهتمام بتناول الأكلات الصحية، مثل الخضروات والفواكه، فهى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة ومقاومة العدوى.

3:تناول فيتامينات لتقوية المناعة مثل فيتامين سى والزنك.

4: الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والابتعاد عن المشروبات الغازية والمعلبة.

5:الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين باستمرار.