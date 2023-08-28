شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لصحة كبار السن للتغلب على حرارة الجو والرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس اليوم، يحتاج كبار السن إلى عناية خاصة للتغلب على تأثير ارتفاع الحرارة والرطوبة عليهم، لأنهم أكثر عرضة للجفاف، وفى هذا التقرير نتعرف على مجموعة من النصائح لصحة كبار السن وللتغلب على الحرارة والرطوبة.

قالت الدكتورة غادة محمد مراد، أستاذ ورئيس قسم التمريض النفسى بجامعة عين شمس في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ارتفاع درجات الحرارة تشكل خطورة كبيرة على كبار السن وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، لذا يجب على من يقوم برعاية المسنين تطبيق مجموعة من النصائح لوقاية كبار السن من التعرض للجفاف وللتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضحت الدكتورة غادة مراد أن أهم خطوة لحماية كبار السن من الحرارة والرطوبة هي ترطيب الجسم باستمرار وشرب كميات كافية من الماء من خلال تناول 3 لترات يوميًا، مضيفة أن بعض كبار السن ممن يعانون من مشاكل صحية وعضوية تجعلهم ينامون طوال اليوم لذا يجب على من يرعاهم ويعيش معهم أن ينتبه لضرورة تغذيتهم وترطيب جسمهم على مدار اليوم.

وشددت على ضرورة جعل السرير لوقت النوم فقط، مع ضرورة أن يكون لديهم أي نشاط بدنى وحركة لتحسين عمل الدورة الدموية.

وتابعت أن كبار السن تكون بشرتهم عرضة للالتهابات والفطريات في الجو الحار لذا يجب أن تكون بشرتهم نظيفة ومرطبة، وذلك يكون من خلال الاستحمام بمياه دافئة وكذلك ترطيب الجلد بالكريمات المرطبة.

وأضافت أنه بالنسبة لكبار السن الذين يرقدون في السرير يجب تغيير الفراش باستمرار وتنظيفهم، للوقاية من التهابات وقرح الفراش.

ونصحت بضرورة حصول كبار السن على فيتامين د من خلال التعرض للشمس في الصباح وقبل المغرب والابتعاد عن وقت الشمس في فترة الظهيرة التي قد تسبب حروق الجلد.

وقالت إن التغذية مهمة لكبار السن في الصيف لتعويض السوائل التي يفقدونها، من خلال تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.