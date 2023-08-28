شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: 5 ملايين طفل يعانون الهزال و10 ملايين دون الخامسة من سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، أن هناك عددا كبيرا من الأطفال يعانون من التقزم، وهناك 5 ملايين طفل يعانون من الهزال، و10 ملايين طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على الغذاء المناسب المتكامل، لذلك لابد من التصدى لسوء التغذية، موضحة أننا من أول اهتمامنا فى اليونيسيف معالجة سوء التغذية من أجل ضمان مستقبل أثر إشراقًا للأطفال، وهناك خطة طريق للعمل مع البلدان من أجل إنشاء سياسات متعددة القطاعات للتصدى لقضية سوء التغذية ومعالجة المياه والصرف الصحى، وفيما نطلق هذه المبادرة تشدد فى اليونيسيف من أجل دعم الشركاء للتصدى لسوء التغذية وخلال سنوات عدة سنجد ثمار هذا التعاون.
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