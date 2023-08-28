شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لا تعطيها لطفلك أبدًا.. منها المشروبات السكرية والمقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تغذية الأطفال أمرًا مهمًا للغاية في بناء جسمه وصحته إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي أبدًا أن تكون جزءًا من قائمته.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، تشكل هذه العناصر مخاطر صحية ويمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على صحة طفلك.

الأطعمة التي لا تعطيها لطفلك أبدًا

إليك بعض الأطعمة التي يجب عليك دائمًا تجنب إعطائها لطفلك:

1. المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة على سعرات حرارية فارغة ويمكن أن تؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بدلًا من ذلك، اختر الماء أو الحليب أو البدائل غير المحلاة.

2. الوجبات الخفيفة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الوجبات الخفيفة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس والحلويات والحبوب السكرية على نسبة عالية من النكهات الاصطناعية والألوان والمواد الحافظة، اختر وجبات خفيفة كاملة وغير معالجة مثل الفواكه والخضراوات وخيارات الحبوب الكاملة.

3. الأطعمة المقلية

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المتحولة غير الصحية، والتي يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب والسمنة، قلل من استهلاك طفلك للدجاج المقلي والبطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المقلية.

4. الوجبات السريعة

يرتبط الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، احجز رحلات الوجبات السريعة للمناسبات الخاصة وركز على الوجبات الصحية محلية الصنع.

5. الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

مشروبات الطاقة والقهوة والكميات الزائدة من الشاي يمكن أن تكون ضارة للأطفال بسبب محتواها من الكافيين، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تعطيل أنماط النوم وزيادة القلق ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى لدى الأطفال الصغار.

6. البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا واللحوم والمأكولات البحرية

قد تحتوي هذه الأطعمة على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، تأكد دائمًا من طهي هذه الأطعمة جيدًا للتخلص من أي مخاطر.

7. العسل للرضع

يمكن أن يحتوي العسل على جراثيم والتي يمكن أن تكون ضارة للرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، تجنب إعطاء العسل للأطفال، واختر الأطعمة المناسبة لعمرهم.