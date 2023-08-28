شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قائمة الأطعمة المضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد بعض العلاجات المختلفة في تقليل أعراض التهاب المفاصل، بما في ذلك الأدوية والعلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة، وفي بعض الحالات، الجراحة، حيث إنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع لعلاج التهاب المفاصل، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

قالت خبيرة التغذية الهندية سوبارنا موخيرجي، إن التوت والعنب البري والفراولة، هي مصادر غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد هذه المركبات على حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، وتحتوي الخضراوات الورقية (السبانخ واللفت)، والأسماك الدهنية (السلمون والماكريل)، والكركم، والجوز، على مركبات مضادة للأكسدة أظهرت نتائج واعدة في تخفيف الالتهاب وربما تخفيف آلام المفاصل.

وأضافت: "التوت الأسود يحتوي بشكل خاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E والفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية الأخرى، حيث إن استهلاك مجموعة متنوعة من التوت كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر لك هذه الفوائد المضادة للأكسدة ويساهم في صحتك العامة، يمكن دمج هذه الأطعمة في نظام غذائي شامل لدعم صحة المفاصل.

وسلطت الضوء على أن الأطعمة الفائقة مثل بذور الكتان مفيدة بالفعل لعدة أسباب خاصة "أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وبذور الكتان هي مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وتشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات وهي مهمة لصحة القلب والدماغ، فيجب تناول كمية متوازنة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى جانب التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د، ما سيعزز ويحافظ على صحة العظام من أجل نمط حياة متوازن بشكل عام.

وأدرجت الأطعمة المضادة للالتهابات المفاصل على النحو التالي:

طماطم

مكسرات (لوز، جوز)

البذور الزيتية (بذور الكتان)

التوت (الفراولة، التوت، الكرز، البرتقال)

اختر نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك والزيوت الصحية.

وحذرت من الأطعمة التالية التي تسبب الالتهابات:

الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض والمكرونة والسكر المكرر)

المشروبات المحلاة، والمشروبات الغازية

اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة

الأطعمة المالحة "رقائق البطاطس"