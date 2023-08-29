شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى على الرملة والبحر وخلى مودك تمام.. نصائح من الطب النفسى لصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ستذهب للمصيف، فهل تعلم أن المشي على البحر يساهم بشكل كبير في شعورك بالراحة النفسية؟.. نعم هذا ما أكدته الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي بعين شمس، لافتة إلى أنه من أساسيات طقوس المصيف عند المصريون هي التنزه والمشي على شاطئ البحر، وهذه العادة صحية.

وأشارت إلى أن التنزه في الهواء النظيف مع رؤية البحر من الحيل النفسية الجيدة، كما أنها تعمل على التقليل من الشعور بالتوتر والقلق، فالتنزه والمشى على البحر والهواء الطلق تعد من الأشياء الجيدة في التخلص من الوزن الزائد، لأنها من العمليات المساهمة في ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، وشد عضلاته، فلا تتردد في المشي أمام البحر.

وأضافت استشاري الطب النفسي، أن المشي أمام البحر في المصيف من الحيل الجيدة، لتنشيط خلايا الجسم وتجديدها، وإخراج ثاني أكسيد الكربون، ولذا فهي تعمل علي تنقية الجسم.





وقدم العديد من النصائح المهمة للصحة العامة خلال المصيف، ومنها:

- عدم الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، حتى لا تحدث ضربة شمس.

- الانتباه لنوعية الطعام المتناول مع ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة، والتى تباع فى الشارع، حتى لا يحدث تسمم.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

- تجنب السهر لوقت متأخر ليلاً، لأن السهر يرهق الجسم ويقلل المناعة ويؤثر على التركيز والذاكرة، ويتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية.