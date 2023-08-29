شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى قلب يحذر: الحزن والتوتر قد يؤديان إلى الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حاتم غازى، استشارى الحالات الحرجة وأمراض القلب بمستشفى الشرطة، من خطورة الحزن والإجهاد والتوتر على الصحة، وقال إنهم قد يتسببون في مشكلة صحية فى القلب قد تؤدى للوفاة.

وقال الدكتور غازى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحزن والأحداث النفسية الصعبة قد تتسبب في إصابة الشخص بمتلازمة القلب المكسور، وهى عبارة عن حالة مرضية للقلب تسبب ألم مفاجئ في الصدر، كما لو أن المريض على وشك الإصابة بنوبة قلبية.

وأكد أن هناك أسبابا كثيرة تؤدى للإصابة بمتلازمة القلب المكسور من أهمها الضغوط النفسية وضغوط الحياة وضغوط العمل والمشاكل الشخصية ومشاكل العلاقات.

وأوضح أن الحزن والتوتر يسببان نشاط زائد للجهاز العصبى مما يستهلك صحة القلب بسرعة ويؤدى إلى تصلب الشرايين واضطراب فى كهرباء القلب.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤدى للإصابة بأمراض القلب مثل: تقدم السن، الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة الدهون والوراثة علاوة على التدخين.

وأوضح أن الضغوط النفسية والجسمانية مثل: قلة النوم ومشاكل العلاقات السامة وضغوط العمل قد تؤدى لحالة نفسية تصل إلى الإغماء والشلل الهيستيري الذى يحدث للمريض لأسباب نفسية وكل هذه الأحداث تسبب الضغط على الجهاز العصبي وتجعله يضعف مع الوقت وهو ما يؤثر على صحة القلب.