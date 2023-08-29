شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقوى الليمون المناعة فى ظل انتشار الفيروسات؟ طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏طعمه اللاذع ورائحته الخلابة تجعله يتربع على عرش الحمضيات التي تقدم الكثير من الفوائد للجسم، وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات الفيروسية يقدم الدكتور محمد إبراهيم استشاري التغذية الإكلينيكية بطب القصر العيني، أهم الفوائد لليمون.

أشار استشاري التغذية إلى أن الليمون‬ من أهم النباتات الحمضية التي تتميز بطعمها اللاذع ولونه الرائع، وهذا يجعله يتميز بالعديد من الفوائد على صحة الإنسان، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و ب، وعنصر المغنسيوم، والصوديوم.

وقدم استشاري التغذية، أهم الفوائد الصحية لتناول الليمون، ومنها:

1- تقوية الجهاز العصبي في الجسم، وهذا السبب وراء عند شعورك بالعصبية عليك تناول كوب من الليمون للشعور بالهدوء.

2- للأشخاص الممارسون للرياضة عليهم تناول الليمون كعصير بدون سكر للحصول على عضلات قوية.

3- تناولك له يساعد في إفراز كميات عالية من الكولاجين، ولذا يعطي البشرة نضارة ويحد من ظهور التجاعيد.

4- ينشط خلايا الجسم، ويساعد علي ممارسة المزيد من الأنشطة دون الشعور بالتعب.

5- يحافظ علي صحة الأمعاء، يحد من تعرض المعدة لسوء الهضم.

6- يعالج الأشخاص المصابون بالإمساك، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

7- يقوي الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ويحد من التعرض لبعض الأمراض المناعية كنزلات البرد، والإصابات الفيروسية المختلفة.

8- يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويعمل على تطهيره.