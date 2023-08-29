بدائل الكالسيوم للأطفال غير الحليب والزبادي   

بيروت - نادين محمد - يعمل الكالسيوم وفيتامين د والدهون مع العناصر الغذائية الأخرى لتعزيز نمو العظام والدماغ الأمثل عند الرضع والأطفال الصغار، خاصة في أول 1000 يوم من الحياة. وقد أظهرت الأبحاث أن هذه الفترة مهمة لنمو الدماغ ويمكن أن تؤثر على الصحة العقلية للطفل لسنوات قادمة.

في حين أن الحليب هو أحد المصادر الغذائية الأكثر شيوعًا للكالسيوم وفيتامين د والدهون للأطفال الصغار، إلا أنه بالتأكيد ليسا المصدر الوحيد. توفر العديد من الأطعمة الأخرى أيضًا هذه العناصر الغذائية المهمة.

تساعد الدهون الغذائية الجسم على امتصاص فيتامين د وتخزينه. كذلك، يساعد فيتامين د في استخدام الكالسيوم لتكوين العظام والأسنان، وتقلص العضلات، وغيرها من الوظائف الأساسية في الجسم.

يتم تعزيز الحليب بفيتامين د، لذا فإن الأطفال الذين يشربون الحليب بانتظام أو يتناولون الزبادي المصنوع من الحليب المدعم، يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من خلال الطعام. من ناحية أخرى، فإن الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون شرب الحليب أو تناول الزبادي، قد لا يحصلون متطلبات فيتامين د ما لم يتضمن نظامهم الغذائي أطعمة أخرى غنية بفيتامين د بالإضافة إلى المكملات الغذائية.

هناك أطعمة أخرى غير الحليب والزبادي توفر الكالسيوم وفيتامين د والدهون تعرفي عليها في الآتي.

هناك بدائل للكالسيوم للأطفال الذين لا يفضلون الحليب- المصدر freepik

بعض مصادر الكالسيوم:

يمكن العثور على الكالسيوم في مجموعة واسعة من الأطعمة غير الألبان. يحتاج طفلك الدارج (من عمر 1 إلى 3 أعوام) إلى استهلاك حوالي 700 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا.

1- سمك السلمون أو السردين المعلب، يحتوي على 345 ملجم لكل 3 أونصات

2- عصير البرتقال مدعم بالكالسيوم، 350 ملجم لكل كوب

3- حليب اللوز أو أي حليب بديل آخر مثل الصويا أو الشوفان، 300 ملجم لكل كوب

4- الخضروات الورقية الخضراء (الكرنب، اللفت، الكرنب، والسبانخ)، 50-100 ملجم لكل نصف كوب مطبوخ.

5- الحبوب الكاملة غنية بالكالسيوم

في حالة الالتزام بمصادر الكالسيوم غير الألبان ، يحتاج الأطفال الصغار إلى تناول 2-3 حصص من الأطعمة الغنية بالكالسيوم يوميًا لتلبية احتياجاتهم الغذائية. قد يشكل ذلك تحدياً إذا كان طفلك لا يستطيع تناول ما يكفي من هذه الأطعمة.

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إذا كان طفلك ما يزال لا يحصل على ما يكفي من الكالسيوم كل يوم، تحدثي مع طبيب الأطفال حول المكملات. ستحتاجين إلى ضبط المقدار لتكملة احتياجات الطفل من الكالسيوم بهدف الحصول على حوالي 700 ملجم يوميًا للأطفال الصغار و1000 ملجم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات.

أهمية فيتامين c لامتصاص الكالسيوم:

يساعد فيتامين c الجسم على امتصاص الكالسيوم، لذا فإن الجمع بين الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن يعزز امتصاص طفلك للكالسيوم بشكل أكبر.

بعض الخضروات بديلة للكالسيوم - المصدر freepik

مصادر بديلة لفيتامين د

يوصي الخبراء أن يحصل الأطفال الصغار على 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا. يحتوي كوب واحد من الحليب على 120 وحدة دولية من فيتامين د، لذلك سوف يستغرق الأمر 5 أكواب من الحليب للحصول على الكمية المطلوبة (وهي كمية كبيرة، حتى بالنسبة لمحبي الألبان).

يجب أن يحصل طفلك على بعض احتياجاته من فيتامين د من الأطعمة الأخرى، حتى لو كان يحصل على حصص قليلة من الحليب .

اليك أعراض نقص الكالسيوم وفيتامين د عند الأطفال

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د ما يلي:

1- سمك السلمون والتونة وسمك القد والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى ( 570 وحدة دولية لكل 3 أونصات).

2- الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية، يحتوي على 366 وحدة دولية لكل نصف كوب

3- منتجات حليب الصويا أو الأرز أو الجوز المدعمة بفيتامين د، تحتوي على 100-144 وحدة دولية لكل كوب

4- البيض، 44 ​​وحدة دولية لكل بيضة كبيرة

5- يمكن أيضًا أن يصنع الجسم فيتامين د من ضوء الشمس. ومع ذلك، نظرًا لخطر الإصابة بسرطان الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس بكثرة ، لا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بهذه الطريقة.

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